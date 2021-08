Rote Karte ebnet der SPG Pregarten Weg zu 3:2 Heimerfolg gegen den SV Bad Schallerbach

Details Freitag, 13. August 2021 23:04

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Mit einem souveränen sowie abgeklärten 3:0-Erfolg gegen den SV Grieskirchen gelang dem SV sedda Bad Schallerbach nicht nur die Revanche für die herbe Pleite in der 1. Runde des Landescups, sondern auch sogleich der Sprung an die Tabellenspitze der Oberösterreich-Liga. Eben jene Spitzenposition galt es am heutigen Abend auswärts gegen die SPG Algenmax Pregarten zu verteidigen. Die Riepl-Elf musste sich im Auftaktmatch gegen den SV Micheldorf mit einem torlosen Remis zufriedengeben und offenbarte insbesondere im Torabschluss noch ungemeinen Steigerungsbedarf. Dahingehend zeigte man am heutigen Abend bereits eine ungemeine Verbesserung, sodass man schlussendlich den Kontrahenten aus der Kurstadt mit 3:2 niederrang.

Heim-Elf belohnt sich für starken Beginn

Vor mehr als 300 Zuschauern waren es auch die Hausherren, die in der Anfangsphase mehr Spielfreude und Intensität an den Tag legten. Vor allem über die quirligen Außenspieler sorgte man früh in der Partie für erste Akzente, während sich die Renner-Elf noch in der Findungs- sowie Abstimmungsphase befand. So kam es auch wenig überraschend, als es den Gastgebern in Minute 19 erstmals gelang, die zweifelsohne erspielte Dominanz in Zählbares umzumünzen: Nach einem energiereichen Vorstoß von Kevin Hinterberger über die linke Seite, brachte erwähnter Akteur das Spielgerät vorbildlich zur Mitte, wo Philipp Stangl mühelos zur Führung einschieben konnte. Nur wenige Augenblicke später kam es für die Gäste noch dicker: Nach einem Doppelpass auf der rechten Seite wurde Sebastian Schröger in sehenswerter Manier in Szene gesetzt, erwähnter Akteur wusste die aussichtsreiche Möglichkeit mit einem abgeklärten Schuss ins lange Eck souverän zu nützen. Mehr oder weniger aus dem Nichts folgte rund zehn Minuten der Anschlusstreffer der Renner-Schützlinge, was zugleich ein kräftiges Lebenszeichen der Kurstädter bedeutete. Im Strafraum der Heim-Elf kam das runde Leder über Umwege zu Miliam Guerrib, der nicht lange fackelte und die Gäste wieder zurück ins Spiel brachte.

Rote Karte nimmt enormen Einfluss auf Spielgeschehen

Nach der Halbzeit zeigte sich vor allem der SV Bad Schallerbach zunächst von einer gänzlich anderen Seite, weil nun präsenter und agiler. So sollte es keine zwölf Minuten in Durchgang zwei dauern, bis der erhöhte Aufwand der Gäste umgehend belohnt wurde: Nach einem Eckball war es der aufgerückte Florian Madlmayr, der am höchsten stieg und den Ball geschickt über Heim-Keeper Klaus Schützeneder ins Gehäuse verlängerte. Eben jener Akteur, der eben noch für Glücksgefühle bei Trainer Erich Renner gesorgt hat, bereitete nur wenige Augenblicke allen Anhängern der Kurstädter gehörige Sorgenfalten: Nach einem Zweikampf berührte der Innenverteidiger als letzter Mann den Ball mit der Hand – Torraub und glatt Rot. Eine doch harte Entscheidung des Schiedsrichtergespanns, zumal der Unglücksrabe jenes Vergehen rund vierzig Meter vor dem eigenen Gehäuse begangen hatte. Das Momentum lag somit klar aufseiten der Hausherren, die daraus nur wenige Minuten später Kapitel schlagen konnten: Nach einem folgeschweren Schnitzer in der Gäste-Defensive kam das Spielgerät zu Markus Blutsch, der aus kurzer Distanz keine Probleme mehr hatte und die Führung der Heim-Elf besorgte – das 3:2 bedeutete schlussendlich auch den Endstand.

Stimme zum Spiel

Thomas Posch (Sektionsleiter SPG Algenmax Pregarten):

„Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und sind verdient in Führung gegangen. Der Anschlusstreffer fiel eigentlich entgegen dem Spielverlauf. Spielentscheidend war wohl die rote Karte, die man sicherlich nicht unbedingt geben muss. Schlussendlich war es aber kein unverdienter Sieg.“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft, Felix Birklbauer (IV), Stefan Taferner (RV)

