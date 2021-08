SU St. Martin erneut sieglos - Remis gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming

Details Samstag, 14. August 2021 10:58

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Im Duell der zweiten Runde der Oberösterreich-Liga zwischen der SPG Weißkirchen/Allhaming und dem letztjährigen Herbstmeister SU Strasser Steine St. Martin/M. kam es zum Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die entgegen den Erwartungen einen klassischen Fehlstart in die neue Spielzeit hinlegten. Während die Zebras zum Auftakt von der Union Mondsee in Schach gehalten wurden, hatten die Nimmervoll-Schützlinge gegen den ASK St. Valentin mit 3:2 das Nachsehen. Widergutmachung war also angesagt, was schlussendlich beidseits nur bedingt gelingen sollte - 1:1 der Endstand.

Torlos geht es in die Kabinen

Vor etwa 250 Zusehern war es von Beginn an eine intensiv geführte Partie. Dabei waren es die Zebras, die vor heimischem Publikum den etwas besseren Start verzeichneten. Die Gäste aus dem Mühlviertel hatten in den ersten rund 25 Minuten indessen noch sichtlich Schwierigkeiten, die Abstimmung in den eigenen Reihen in einer Form zu finden, sodass man dem Kontrahenten auch wirklich gefährlich werden könnte. Nachdem die Hausherren bei einem Schuss an die Latte zunächst Pech im Abschluss hatten, drangen dann auch die Nimmervoll-Schützlinge erstmals in die gefährliche Zone des Kontrahenten ein und verbuchten sogleich die erste nennenswerte Torchance. In weiterer Folge war es ein offenes sowie ausgeglichenes Kräftemessen, das aber ohne weitere hochkarätige Einschussmöglichkeiten in die Pause ging.

Systemumstellung rettet Gästen einen Punkt

Nach dem Seitenwechsel nahmen zunächst die Gäste aus dem Mühlviertel, die in der vergangenen Saison mit ungemein temporeichem Fußball die Liga zum Staunen brachte, das Zepter in die Hand. Doch der anfängliche Elan der Nimmervoll-Elf verschwand nach rund einer Viertelstunde in Halbzeit zwei zusehends, sodass die Hausherren folglich wieder besser in die Partie fanden. Dabei nutzte die Truppe von Trainer Alfred Olzinger insbesondere Standardsituationen, um gefährlich vor das Gehäuse des Kontrahenten zu kommen. Eine solche war es letztlich auch, die die Zebras erstmals an diesem Abend in Führung bringen sollte: Routinier Wolfgang Klapf nahm sich bei einem Freistoß aus rund 23 Metern ein Herz und verwandelte diesen auf sehenswerte Art und Weise. Die Gäste reagierten daraufhin mit einer taktischen Umstellung, die von entscheidendem Vorteil sein sollte: Übungsleiter Dominik Nimmervoll ließ seine Schützlinge in weiterer Folge in einem 3-4-3-System agieren, was den Mühlviertlern insbesondere im vordersten Drittel umgehend zugutekam. Wenige Minuten vor Ablauf der Spielzeit wurde Neuzugang Michael Pichler auf der halbrechten Seite freigespielt, erwähnter Akteur nahm sich das runde Leder ideal mit und beförderte dieses mit einem präzischen Schuss ins lange Eck via Innenstange ins Gehäuse der Hausherren zum 1:1-Endstand.

Stimme zum Spiel

Christoph Rudelstorfer (Sportlicher Leiter Union St. Martin):

„Es war eine von beiden Seiten intensiv geführte Partie. Wir hatten in der Anfangsphase leichte Schwierigkeiten, unter anderem waren wir auch den Kunstrasen nicht gewöhnt. Im Laufe der ersten Halbzeit sind wir dann besser ins Spiel gekommen. Nach einer guten Phase nach dem Seitenwechsel haben wir wieder etwas nachgelassen, und durch eine Standardsituation den Gegentreffer kassiert. Dank der Umstellung des Spielsystems haben wir dann noch einen Punkt geholt. Es war wichtig, dass wir erstmals angeschrieben haben.“

Die Besten:

SPG Weißkirchen/Allhaming: Wolfgang Klapf (IV)

SU St. Martin/M.: Cemil Ersoy (RV), Manuel Pichler (ST)

