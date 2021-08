Nächster voller Erfolg - Union Perg legt gegen den SV Grieskirchen mit 2:0-Heimsieg nach

Details Samstag, 21. August 2021 11:29

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Die in den zwei vergangenen Spielzeiten der Oberösterreich-Liga so gebeutelte DSG Union HABAU Perg macht in dieser Saison immer mehr den Anschein, als würde die Truppe von Neo-Coach Samir Gradascevic über den Sommer das Mittel zum Erfolg gefunden haben. Die Mannschaft, die vorwiegend aus Akteuren aus der Umgebung besteht, ließ bereits bei der Auftaktniederlage in Linz ihr Potential aufblitzen, ehe man sich am vergangenen Wochenende mit dem ersten „Dreier“ in der noch jungen Meisterschaft belohnte. Am gestrigen Abend folgte der nächste volle Erfolg, mit einem 2:0 schickte man den SV Pöttinger Grieskirchen nicht unverdient wieder nach Hause.

Doppeltes Aluminium in turbulentem Beginn

Die Partie begann sogleich mit zwei Schreckmomenten auf beiden Seiten: Während die Gastmannschaft nur wenige Augenblicke nach dem Anpfiff die Stabilität der Stange testete, war es nur kurze Zeit später auf der Gegenseite Mario Ebenhofer, der bei einem Freistoß ans Kreuzeck Pech hatte. Nach dieser durchwegs hektischen Anfangsphase beruhigte sich in weiterer Folge das Spielgeschehen, wenngleich die Attraktivität und das Tempo keineswegs abnehmen sollten. Die Furthner-Truppe, bekannt für das starke Kollektiv, präsentierten sich im Abwehrverbund kompakt und bewiesen auch durchwegs, dass man in der Offensive eine gewisse Gefahr ausstrahlt. Doch wie auch bei den Hausherren fehlte in Durchgang eins in den entscheidenden Aktionen zumeist die letzte Entschlossenheit, die notwendige Präzision, um auch für Bewegung auf der Anzeigetafel zu sorgen. Das 0:0 zur Halbzeit entsprach durchwegs auch dem Spielverlauf.

Standardsituationen bringen Entscheidung zugunsten der Hausherren

Umso besser erfolgte für die Gastgeber der Start in Durchgang zwei: Keine drei Minuten waren gespielt, als Mario Ebenhofer einen Freistoß mustergültig in den Strafraum brachte, wo Cem Aygün das runde Leder geschickt in die Maschen des Gehäuses verlängerte – 1:0. Ein Treffer, der den Hausherren zweifelsohne zusätzliche Energie zu verschaffen schien, nahmen die Gradascevic-Schützlinge in weiterer Folge das Spielgeschehen doch klar in die eigene Hand. Dabei setzte man den Kontrahenten insbesondere durch ein erhöhtes Tempo im letzten Drittel unter Druck, sodass man immer wieder zu guten Einschussmöglichkeiten kam. Allerdings war es auf spielerische Weise den Gastgebern nicht gegönnt, zum Erfolg zu kommen. So musste letztlich eine erneute Standardsituation herhalten, um den Vorsprung weiter auszubauen: Abermals war es Ebenhofer mit einem lehrbuchmäßigen Freistoß, der dieses Mal Simon Rumetshofer ideal bediente, welcher per Kopf zum 2:0 einnickte. Ein Spielstand, der sich bis zum Abpfiff auch nicht mehr ändern sollte, zu abgeklärt agierte die Union Perg schlichtweg in der Schlussphase im Abwehrverbund. Der gelb-roten Karte von Andreas König aufseiten der Gäste kam wenige Augenblicke vor Schluss auch keine Bedeutung mehr zu.

Stimme zum Spiel

Thomas Maier (Sportlicher Leiter DSG Union HABAU Perg)

„Es war ein unter dem Strich verdienter Sieg. Wir waren über weite Strecken der Partie gut im Spiel. Aufgrund der zweiten Halbzeit, in der wir sicher die besseren Chancen hatten, geht der Erfolg auch völlig in Ordnung. Man hat einfach auch den Willen zum Sieg bei uns am heutigen Tag mehr gespürt.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Simon Rumetshofer (IV)

