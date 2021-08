1:1! - Gerechtes Remis zwischen SV Grieskirchen und Union St. Florian

Details Samstag, 28. August 2021 08:54

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: In einer durchaus ungewissen sowie schwierigen Situation befinden sich zurzeit der SV Pöttinger Grieskirchen und die Union T. T. I. St. Florian: Nach anfänglicher Euphorie folgte in beiden Lagern am vergangenen Wochenende die pure Ernüchterung, nachdem man jeweils ohne Punkte den Platz verlassen musste. Um den Kontakt zum Mittelfeld der Oberösterreich-Liga weiterhin aufrechtzuhalten, sollte folglich sowohl bei den Sängerknaben, als auch bei den Gastgebern aus Grieskirchen auf schnellstem Weg ein voller Erfolg her. Gelingen sollte jenes Vorhaben allerdings am gestrigen Abend keiner der Mannschaften, nach einem 1:1 wurden die Punkte geteilt.

Führung der Hausherren mit dem Pausenpfiff

Vor rund 250 Zusehern im Fröling-Stadion von Grieskirchen waren es die Gastgeber, die den besseren Start in die Partie fanden. Die Furthner-Elf wirkte in der Anfangsphase schlichtweg wachsamer und spritziger. Jener Elan verblasste mit Fortdauer des Spiels jedoch weitestgehend, sodass sich daraufhin ein Duell auf Augenhöhe entwickelte. Schlichtweg zu wenig Tempo und Kreativität in den entscheidenden Aktionen ließ dabei beidseits aufkommende Torgefahr bereits im Keim ersticken. Dabei zeigten sich beide Mannschaften auch im Ballbesitz noch nicht als allzu sattelfest und ließen dahingehend auch die notwendige Präzision vermissen. Zudem verabsäumte man es, mit gezielten Tempoverschärfungen in die kritische Zone des Kontrahenten einzudringen und für Gefahr zu sorgen. Logische Konsequenz: Chancen waren Rarität. Wenige Augenblicke vor dem Gang in die Kabinen sorgten die Hausherren allerdings plötzlich für Bewegung auf der Anzeigetafel, als Matthias Leibetseder ideal in Szene gesetzt wurde und die Führung zu einem psychologisch optimalen Zeitpunkt besorgte – 1:0.

Traumtor nach Ecke beschert Sängerknaben Punkt

Nichtsdestotrotz gelang es den Gastgebern nicht, die Energie durch den Führungstreffer in den zweiten Durchgang mitzunehmen. Zudem präsentierten sich die Sängerknaben nun stabiler und griffiger in ihren Aktionen, was den Gruber-Schützlingen zunehmend mehr Spielanteile besorgte – ein Umstand, der sich umgehend im Ergebnis niederschlagen sollte. In Minute 65 kam es nach einem Angriff der Gäste zu einem Eckball der besonderen sowie kuriosen Art: Gernot Falkner verpasste dem Ball eine solch spezielle Flugbahn, dass dieser direkt ins Tor segelte – ob unter leichter Mithilfe eines heimischen Akteurs, der das Leder noch minimal abgefälscht haben soll, sei dahingestellt. Im Anschluss neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, sodass letztlich kaum nennenswerte Chancen mehr zu Buche standen. Man begnügte sich beidseits mit einem Zähler, der in Hinsicht auf das vordere Drittel des Klassements jedoch keinem so wirklich weiterhelfen sollte.

Stimme zum Spiel

Mario Bramberger (Sektionsleiter Union T. T. I. St. Florian):

„Das war heute eine klassische Remis-Partie. Es gab Phasen, in denen wir besser waren und Phasen, in denen Grieskirchen das Spielgeschehen bestimmte. Wir haben zum Schluss dann auch noch junge Spieler aus dem Nachwuchs eingewechselt, die auf ganzer Linie überzeugen konnten und den Punktgewinn fixierten. Es war ein gerechtes Unentschieden.“

Die Besten:

SV Grieskirchen: Matthias Leibetseder (LM)

Union St. Florian: Martin Kammerhuber (IV)

