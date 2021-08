SV Bad Ischl alles andere als ein ebenbürtiger Gegner – ASKÖ Oedt erhöht mit Kantersieg Druck auf Tabellenspitze

Details Samstag, 28. August 2021 16:46

Mit nur einem Zähler aus den ersten drei Partien hatte der SV Zebau Bad Ischl einen mehr als bescheidenen Start in die aktuelle Saison der Oberösterreich-Liga hingelegt. Heute hatte man die vielleicht schwierigste Aufgabe der gesamten Spielzeit vor der Brust. Man musste die Reise zur enorm formstarken ASKÖ Oedt antreten. Schlussendlich scheiterte die Truppe aus dem Salzkammergut krachend beim Vorhaben, erstmals so richtig für Bewegung auf dem Punktekonto zu sorgen (1:5). Die Betitelung als Angstgegner der Trauner – ein Relikt aus früheren, weitaus erfolgreicheren Tagen.

Favorit stellt bereits in Hälfte eins Weichen auf Sieg

Vor in etwa 150 Zuschauern legte die ASKÖ Oedt richtig stark los, überforderte mit hohem Tempo und beeindruckender fußballerischer Qualität den Kontrahenten regelmäßig. Dieser hatte insbesondere in der Anfangsphase offensichtliche Zuordnungsprobleme. In den Minuten 18 und 20 zeigte dann der Gastgeber eine weitere beneidenswerte Stärke, die man im bisherigen Saisonverlauf bereits des Öfteren angedeutet hatte – nämlich jene bei Standards. Durch einen Doppelschlag nach jeweils ruhenden Bällen stellte man verdientermaßen prompt auf 2:0. Zunächst war Daniel Petrovic nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle. Augenblicke später tat es ihm Martin Grasegger praktisch gleich – dieses Mal nach einem Freistoß. Quasi aus dem Nichts schlug aber der SV Bad Ischl, der heute aufgrund einer Verletzung ohne seinen wichtigsten Akteur und Kapitän Rudolf Durkovic auskommen musste, zurück. Das dritte Tor im Spiel, es entsprang abermals einer Standardsituation. Nach einem Freistoß fälschte Oedt-Abwehrmann Florian Fellinger das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor ab. Hoffnung keimte auf im Lager des Gastes. Jene wurde aber von weiterhin beeindruckend aufspielenden Traunern in Minute 45 im Keim erstickt. Zum wohl bestmöglichen Zeitpunkt schockte man die Scherpink-Elf ein drittes Mal an diesem Nachmittag. Michael Leonhartsberger fasste sich von der Strafraumkante ein Herz, übernahm die Kugel direkt und versenkte sie volley mit der nötigen Härte sowie Präzision im Kasten des Kontrahenten – 3:1.

ASKÖ Oedt macht den Deckel drauf

Auch nach dem Seitenwechsel setzten die Heimischen durch brutale Zielstrebigkeit im vordersten Drittel dem Gegner richtig zu. Einen schön vorgetragenen Angriff über die rechte Seite samt präzisem Querpass zur Mitte durch Marco Weber schloss Dino Kovacevic, einer der auffälligsten Akteure auf dem Rasen, trocken ab. Der SV Bad Ischl konnte einem wahrlich leidtun. Ganz überstanden hatten es die überforderten Gäste aber noch nicht: Den 5:1-Endstand besorgte Daniel Petrovic – Freistoß, Kopfball: Wie könnte es anders sein, ist man fast geneigt zu sagen. Nach jenem fünften Nackenschlag zeigte der SV Bad Ischl durchaus Moral und ließ das erste Mal richtig Klarheit und Struktur im eigenen Spiel erkennen. Reichlich spät, wenn man bedenkt, dass zu diesem Zeitpunkt die Partie bereits entschieden war. Stürmer Mario Petter traf noch die Stange.

Stimmen zum Spiel:

Davorin Kablar (Trainer ASKÖ Oedt):

“Das war ein souveräner Sieg. Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Ich habe keine Ahnung, ob wir damit nun der Top-Favorit auf den Titel sind. Wir schauen von Spiel zu Spiel.“

Die Besten: Dino Kovacevic (LMF), Daniel Petrovic (ZDMF)

Franz Scherpink (Trainer SV Bad Ischl):

“Auch in dieser Höhe war der Sieg für Oedt verdient. Bei Standards sind sie extrem stark. Diese werden top getreten. Wir wussten um diese Stärke, konnten es aber trotzdem nicht verteidigen. Oedt hat ein anderes spielerisches Niveau als wir. So ehrlich muss man sein. Wenn man nur einen Punkt hat, gerät der Trainer irgendwann einmal in die Kritik. Das ist absolut normal. Ich bin lange genug im Geschäft, um das zu wissen. Ich sehe das gelassen. Wir wissen alle um mögliche Versäumnisse in der Transferperiode. Das bekommst du nun aufgezeigt.“

