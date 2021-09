Beste Leistung seit zwei Jahren – ASKÖ Donau Linz meldet sich gegen SPG Weißkirchen/Allhaming eindrucksvoll zurück

Details Freitag, 03. September 2021 09:54

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Nachdem es für die SPG Weißkirchen/Allhaming in den ersten Runden der Oberösterreich-Liga so gar nicht nach Wunsch verlaufen war, zündete die Truppe in der jüngeren Vergangenheit so richtig den Turbo und machte durch zwei Dreier am Stück in der Tabelle mächtig an Boden gut. Heute fand jene Serie aber ein jähes Ende gegen die ASKÖ Donau Linz, die eine Phase, in welcher man nur bedingt für Bewegung auf dem Punktekonto sorgen konnte, somit überstand.

Völlig verdiente Pausenführung für den Gastgeber

Eines vorweg: Die ASKÖ Donau Linz zeigte vor in etwa 250 Zuschauern über die gesamte Distanz eine herausragende Leistung und punktete insbesondere mit einer Top-Einstellung, Laufintensität und Galligkeit im Zweikampf. Dem hatte ein teils überforderter Kontrahent aus Weißkirchen herzlich wenig entgegenzusetzen. Bereits in der achten Minute belohnte sich die Mayrleb-Elf ein erstes Mal: Nachdem der antrittsschnelle Sommerneuzugang Julian Peherstorfer auf dem Flügel durchgebrochen war, brachte er einen präzisen Querpass zur Mitte. Adressat Orhan Vojic drückte in der Folge das Leder zum 1:0 über die Linie. Die SPG Weißkirchen/Allhaming, die im Verlauf der Begegnung zwar durch Valentin Grubeck und Oliver Pollak ganz gute Chancen auf den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte, fand aufgrund genannter Attribute Donaus nicht so wirklich in die Partie. Kurzum: Es wurde einem enorm schwergemacht, die eigenen spielerischen Stärken an den Tag zu legen.

Kleinmünchner legen nach

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Statik der Partie wenig: Die Gastgeber blieben enorm gierig im Spiel gegen den Ball und technisch versiert sowie hochseriös nach Gewinn desselben. In der 60. Minute erhöhte Vojic mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend auf 2:0. Nach einem Angriff über die linke Seite versenkte er die Kugel sehenswert per Schlenzer im langen Kreuzeck. Nur sieben Minuten später meldete sich der Gast aber zurück. Pollak zog aus zirka 20 Metern ab. Das Spielgerät wurde von einem Donau-Akteur abgefälscht, sodass es unhaltbar für Keeper Bastian Horner im Tor einschlug. Die Heimischen ließen sich davon aber wenig beirren und machten umgehend genau dort weiter, wo sie vor jenem Dämpfer aufgehört hatten: mit engagiertem Offensivfußball. Die Vorentscheidung besorgte in der 87. Minute der großgewachsene Stürmer Elias Altmüller, der eine schöne Kombination über mehrere Stationen, mit welcher man den Defensivverbund des Kontrahenten geschickt aushebelte, gekonnt abschloss. Ergebniskosmetik betrieb in der Nachspielzeit dann noch Weißkirchen-Angreifer Michael Schröttner, dem das 3:2 gelang.

Stimmen zum Spiel:

Kurt Baumgartner (Sportmanager ASKÖ Donau Linz):

„Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute dominant. Wir waren richtig aggressiv in den Zweikämpfen und sind nie Gefahr gelaufen, diese Partie zu verlieren. Ich habe in den vergangenen beiden Jahren kein so gutes Spiel von unserer Mannschaft gesehen. Ich denke, dass wir mit dieser Leistung jeden in der Liga geschlagen hätten.“

Die Besten: Orhan Vojic (ST), Christoph Oberegger (IV)

Alfred Olzinger (Trainer SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Es war ein verdienter Sieg von Donau. Wir konnten keine richtig gute Mentalität an den Tag legen. Athletisch waren wir unterlegen.“

