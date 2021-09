Lukas Leitner mit Goldtor - Union Mondsee erhöht durch Heimsieg gegen ASKÖ Oedt Druck auf Tabellenspitze

Details Freitag, 03. September 2021 23:32

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Im Zuge der fünften Runde der Oberösterreich-Liga kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Raiffeisen Mondsee und der ASKÖ Oedt – ein Match, das zu diesem frühen Zeitpunkt der Meisterschaft nicht nur aufgrund des Tabellenstandes wohl als Top-Duell zu titulieren ist. Während sich die Mamoser-Elf in einer bärenstarken Verfassung, zuletzt zwei Siege in Serie mitumfassend, präsentiert, bringen die Schützlinge von Übungsleiter Davorin Kablar die ohnehin bekannte enorme Qualität bereits in bestechender Regelmäßigkeit auf den Platz. In einem hochklassigen Aufeinandertreffen, das über neunzig Minuten den Erwartungshaltungen mehr als gerecht wurde, setzten sich letztlich die Gastgeber mit 2:1 eindrucksvoll durch und erhöhten damit den Druck auf die Tabellenspitze gehörig.

Hausherren mit idealer Antwort auf frühen Rückschlag

Dabei begann die Partie denkbar ungünstig für die Mondseer, die sich von Beginn an mit einem enorm aktiven Kontrahenten aus Oedt konfrontiert sahen. Es waren keine drei Minuten gespielt, als der Ball erstmals im Netz der Heimischen zappelte: Nach einem schlampigen Spielaufbau agierte Yigit Sükrü Yilmaz geistesgegenwärtig, fing ein unpräzises Zuspiel ab, um in weiterer Folge das runde Leder eiskalt in den Maschen zu versenken – 1:0. Ein Treffer zu einem derart frühen Zeitpunkt, den der Gastgeber in den darauffolgenden Minuten erstmal verdauen musste – die perfekte Antwort folgte jedoch nur kurz darauf. Thomas Höltschl wurde zentral ideal in Szene gesetzt, dieser fasste sich aus gut und gerne 25 Metern ein Herz und brachte das Spielgerät gekonnt flach im langen Eck unter. Es entwickelte sich daraufhin ein offenes Kräftemessen, in dem die Kablar-Truppe insbesondere durch die beeindruckende Stabilität im eigenen Ballbesitz dem Kontrahenten gehörig zusetzte. Doch auch die Hausherren versteckten sich keineswegs, boten dem Titelfavoriten stets Paroli und sorgten in regelmäßigen Abständen vor allem über die Flügel für enorme Gefahr. Für wirklich Zählbares sollte es aber vor der Pause für beide Teams nicht mehr reichen – 1:1 der Halbzeitstand.

Leitner beschert Mondsee drei Punkte

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig bis nichts an der Charakteristik der Partie: Oedt dominierte das Spielgeschehen in Sachen Ballbesitz und kombinierte sich des Öfteren durch kompromisslos vorgetragene Angriffe in die gefährliche Zone, wo man jedoch zumeist die falsche Entscheidung traf. Die Mamoser-Schützlinge präsentierten sich zudem weiterhin hellwach und kamen insbesondere durch temporeiche Vorstöße über die Seite zu vielversprechenden Möglichkeiten. Es war eine Phase, in der der nächste Treffer auf beiden Seiten in der Luft lag – gelingen sollte er letztlich aber den Hausherren, die sich damit für eine aufopferungsvolle Performance mit der Führung belohnten: Über Fabio Födinger, der sich am linken Flügel mit ungemeiner Willensstärke und Schnelligkeit durchsetzte, gelangte das Spielgerät zentral zu Lukas Leitner, der akrobatisch wie technisch versiert das runde Leder flach im Gäste-Gehäuse unterbrachte – 2:1. Im Anschluss investierte die Kablar-Elf, bis zum heutigen Spiel noch ungeschlagen, Mann und Maus in die Offensive – ohne Erfolg. Zu stabil, zu kompakt agierte der Gastgeber schlichtweg in den Schlussminuten, um den Heimerfolg noch in irgendeiner Form aus der Hand zu geben.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Raiffeisen Mondsee):

„Wir sind unglücklich früh in Rückstand geraten. Wir haben aber sofort den Blick wieder nach vorne gerichtet und sind super ins Spiel zurückgekommen. In der zweiten Hälfte hatte man dann das Gefühl, wer den nächsten Treffer macht, gewinnt die Partie. Dass das uns gelungen ist, ist natürlich umso besser. Letztlich haben wir den Sieg souverän nach Hause gespielt.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Lukas Paulik (ZM), Lukas Leitner (ST), Maximilian Grössinger (RM)

