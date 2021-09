SPG Wallern/St. Marienkirchen sorgt für Befreiungsschlag – deutlicher Auswärtssieg gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf

Details Samstag, 04. September 2021 11:41

Nach regelmäßigen Top-Performances in der abgebrochenen Vorsaison war die SPG SV Wallern/St. Marienkirchen in der bisherigen Spielzeit der Oberösterreich-Liga vieles schuldig geblieben. Im Duell zweier bis dato siegloser Teams setzte man sich gestern schlussendlich gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf mit 4:1 durch. Im Lager der Trattnachtaler hofft man nun selbstredend darauf, dass durch jenes Erfolgserlebnis endlich der Knoten geplatzt ist.

Eigentor bereits nach wenigen Augenblicken

Der erste Schock für die in der jüngeren Vergangenheit so gebeutelten Kicker aus Wallern ließ nicht lange auf sich warten: Schon in der vierten Minute stellte der SV Grün-Weiß Micheldorf auf 1:0. Wallerns Milos Dzinic unterlief ein Eigentor. In der Folge bekamen die rund 350 Zuseher eine mitreißende, temporeiche Partie zu sehen, in welcher sich beide Offensivfraktionen enorm bemüht zeigten, für Highlights im vordersten Drittel zu sorgen. In der 31. Minute war es dann der Gast, der Nägel mit Köpfen machen konnte. Nachdem Sinisa Markovic im Strafraum Micheldorfs gestoppt worden war, versenkte Philipp Mitter vom Kreidepunkt – 1:1. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass Johannes Oberhammer in Hälfte eins noch am Aluminium scheiterte. Seine Szenen, spielentscheidender Natur, sollten aber noch kommen.

Favorit schraubt Ergebnis in die Höhe

Nach dem Seitenwechsel drehte die Neuhofer-Truppe auf. Es war die vielleicht beste Halbzeit in dieser noch jungen Saison. Zur spielerischen Klasse gesellte sich auch noch absolute Kompromisslosigkeit im Angriffsdrittel, wodurch man die Weichen auf Sieg stellte. In der 53. Minute markierte Oberhammer mit einem Schuss aus gut und gerne 20 Metern das 1:2. Nur elf Minuten später schnürte genannter Akteur einen Doppelpack, nachdem er über die rechte Seite durchgebrochen war und eine sehenswerte Einzelaktion gekonnt abschloss. Weitere zwei Minuten später der nächste Dämpfer für den SV Grün-Weiß Micheldorf: Wallerns Sommerneuzugang Oliver Affenzeller besorgte nach einer Flanke per Kopf den 1:4-Endstand. Beschriebener offensiven Wucht konnte die Dickinger-Truppe in Hälfte zwei wenig entgegensetzen, wodurch die zweite Pleite im bisherigen Saisonverlauf bittere Realität wurde.

Stimmen zum Spiel:

Gerald Dickinger (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

"Die Elferentscheidung war unglücklich. Wir bestrafen uns momentan mit Eigenfehlern selbst. Das ist schade. In dieser Partie wäre mehr möglich gewesen. Wir belohnen uns zurzeit für die harte Arbeit nicht."

Rainer Neuhofer (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Es ist positiv, dass wir nach dem frühen Rückstand das Spiel noch gedreht haben. Wir haben weiterhin personelle Probleme – umso wichtiger war dieser Sieg. Wir haben hochverdient gewonnen. Das war eine gute Leistung meiner Mannschaft.“

Der Beste: Johannes Oberhammer (RMF)

