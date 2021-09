Dramac-Show ab Minute 86 – SV Bad Ischl stellt gegen Union St. Florian durch Wahnsinns-Finish nach 1:4 noch auf 4:4

Details Samstag, 04. September 2021 12:24

Wenn Freud und Leid unmittelbar nach Abpfiff so eng beisammen liegen, deutet vieles darauf hin, dass Fans, Spieler, Trainer gerade eine absolut dramatische Partie der Oberösterreich-Liga erlebt haben, welche wohl Stunden, Tage brauchen wird, um vollständig verarbeitet zu werden. So geschehen gestern auf der Anlage der Union T.T.I. St. Florian. Die Heimischen sahen lange wie der eindeutige Sieger aus, ehe der SV Zebau Bad Ischl so richtig aufdrehte und den Kontrahenten auf brutalste Art und Weise schockte. So grausam kann Fußball sein! Und gleichzeitig: So schön kann Fußball sein!

Pausenführung für die Gäste

Die Hauptkapitel einer spektakulären Story wurden zweifelsohne in Hälfte zwei geschrieben, weshalb der erste Durchgang schnell erzählt ist: Union St. Florian klar besser, die Sängerknaben verpassten es aber, aus den Top-Chancen Kapital zu schlagen. Was Effizienz bedeutet, bewies indes der Gast aus Bad Ischl eindrucksvoll in Minute 38: Franjo Dramac versenkte einen Freistoß sehenswert direkt zum 0:1.

Platzverweis, sieben Volltreffer, irre Schlussphase

Die erste nennenswerte Szene einer denkwürdigen zweiten Hälfte ereignete sich in Minute 51. Gästeakteur Jan Ehrenleitner sah die Ampelkarte und musste vorzeitig runter. In der 59. Minute belohnte sich die Union St. Florian dann endlich für einen bis dato tadellosen Auftritt. Der in Durchgang eins eingewechselte Stürmer Radek Gulajev zog von der Strafraumgrenze ab, sodass der Ball satt im kurzen Eck einschlug – 1:1. In weiterer Folge war für den neutralen Zuseher offensichtlich, dass befreit aufspielende Sängerknaben in gewisser Art und Weise in einen Flow-Zustand kamen, sodass man durch einen richtig gefälligen Auftritt einen teilweise überforderten Kontrahenten vor Probleme stellte – Konsequenz: Durch drei Treffer innerhalb von 16 Minuten stellte man die Weichen auf Sieg. In der 69. Minute schloss Martin Kammerhuber einen Konter perfekt ab. Zuvor war der Ball nach einer Ecke Bad Ischls an die Stange geklatscht. Das 3:1 besorgte Samuel Grillmayer mit einem sehenswerten Schuss ins lange Eck (74. Minute). In der 85. Minute war abermals Gulajev erfolgreich – dieses Mal per direkt verwandeltem Freistoß. Was dann aber folgte, war nichts für schwache Nerven und gleichsam absolut beeindruckend aus Sicht des SV Bad Ischl. Nachdem man bereits wie der klare Verlierer ausgesehen hatte, drehte man noch einmal richtig auf und fixierte durch drei Tore ab Minute 86 noch einen Zähler – wohlgemerkt in Unterzahl. Dies lag insbesondere daran, dass Dramac kurzerhand beschloss, eine One-Man-Show zu starten. In der 86. Minute, nur Augenblicke nach dem 4:1, besorgte der formstarke Angreifer das 4:2. Was zunächst wie Ergebniskosmetik aussah, war bloß der Start einer atemberaubenden Schlussphase. In der 90. Minute trat Dramac als aufmerksamer Assistgeber in Erscheinung. Adressat seines Zuspiels: Offensivkollege Rudolf Durkovic, der zum 4:3 einschoss. In der 93. Minute setzte Dramac dann den Schlusspunkt einer denkwürdigen Partie: Wie in Hälfte eins verwandelte er abermals einen Freistoß direkt – 4:4.

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Gruber (Trainer Union St. Florian):

„So grausam kann Fußball sein. Ich verliere lieber 0:4, als so etwas zu erleben. Das ist das Schlimmste überhaupt. Für die Mannschaft tut mir das extrem leid.“

Der Beste: Radek Gulajev (ST)

Franz Scherpink (Trainer SV Bad Ischl):

„Eine Wahnsinns-Moral meiner Truppe! Der Punkt ist natürlich sehr glücklich. Wenn wir die Pässe in den Umschaltmomenten aber besser anbringen und die Chancen nutzen, wäre sogar durchaus mehr möglich gewesen.“

Der Beste: Franjo Dramac (ST)

