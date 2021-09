SPG Weißkirchen/Allhaming mit gnadenloser Effizienz: 5:1-Auswärtserfolg gegen SV Grieskirchen

Details Sonntag, 19. September 2021 10:24

Zwei gänzlich unterschiedliche Ausgangssituationen vor dem Duell der 7. Runde in der Oberösterreich-Liga zwischen dem SV Pöttinger Grieskirchen und der SPG Weißkirchen/Allhaming: Während die Furthner-Truppe seit nun mehr vier Partien auf einen Sieg wartet, holten die Zebras im selben Zeitraum beachtliche neun Zähler und könnten mit einem vollen Erfolg den Druck auf die Spitzenplätze ungemein erhöhen. Dies gelang den Schützlingen von Coach Alfred Olzinger in beeindruckender Manier – 5:1 leuchtete nach neunzig Minuten von der Anzeigetafel.

Gäste-Doppelschlag innerhalb von 120 Sekunden stellt Weichen auf Sieg

Vor rund 300 Zusehern waren es auch die Gäste, die von Beginn weg bemüht waren, das Heft in die Hand zu nehmen. Dabei vereinte man in der Anfangsphase eine enorme Präzision im Passspiel mit erfrischender Kreativität – eine Spielweise, mit der der Kontrahent in erwähntem Zeitraum zusehends überfordert schien. Zu tempo- und ideenreich trugen die Zebras ihre Angriffe vor. Nach rund 23 Minuten dann die logische Konsequenz: Mit ungemeinem Spielwitz kombinierte sich die Olzinger-Elf durchs Abwehrzentrum des Gastgebers, wo Valentin Grubeck keine Probleme mehr hatte, das runde Leder im Heimheiligtum unterzubringen. Wenige Augenblicke später eine beinahe identische Szene: Abermals hebelten die Zebras mit schnörkellosen Ballstafetten den Defensivverbund der Hausherren gekonnt aus, dieses Mal vollendete Oliver Pollak zum 2:0. Eine turbulente Phase der Partie, die abermals nur wenige Sekunden später ihr nächstes Highlight hervorbrachte: Nach einer Flanke der nun offensiver agierenden Heim-Elf hatte Daniel Kerschbaumer, beim Versuch das Spielgerät aus der Gefahrenzone zu befördern, Pech und verlängerte das Leder unglücklich in die eigenen Maschen. Ein Treffer, der die Hausherren umgehend wieder zurück in die Partie brachte. Doch kurz vor dem Gang in die Kabinen dämpften die Zebras jegliche Aufbruchsstimmung des Gastgebers, als Oliver Pollak mit einem satten Schuss auf 3:1 stellte – zugleich der Schlusspunkt einer ereignisreichen ersten Halbzeit.

Zebras schrauben Ergebnis in die Höhe

Trotz des Nackenschlags kurz vor dem Seitenwechsel kamen die Furthner-Schützlinge mit einer ordentlichen Portion Energie und Agilität zurück auf den Platz – man verstand es nun, das Spielgerät schneller innerhalb der eigenen Reihen laufen zu lassen und die Partie offener zu gestalten. Just in dieser Phase gelang es jedoch erneut den Gästen, mit brutaler Effizienz zu punkten und die aufkommende Hoffnung des Kontrahenten im Keim zu ersticken: Florian Templ war per Kopf zur Stelle und sorgte mit seinem Treffer zum 4:1 zugleich für die Vorentscheidung in dieser Partie. Die Gäste schalteten trotz der bereits komfortablen Führung daraufhin kaum zurück und brachten in Minute 75 das Ergebnis noch weiter in die Höhe: Hristo Krachanov war nach einem Klapf-Corner erfolgreich – 5:1.

Stimme zum Spiel

Alfred Olzinger (Trainer SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Das war eine geschlossen starke Leistung. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit gut zwischen den Linien kombiniert und haben aufgrund unserer individuellen Qualität zugleich mit ungemeiner Effizienz gepunktet und die Tore immer zum idealen Zeitpunkt erzielt. Es war sicherlich ein verdienter Sieg.“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft bzw. Oliver Pollak (ZDM), Valentin Grubeck (ZOM), Wolfgang Klapf (IV)

