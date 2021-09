SPG Weißkirchen/Allhaming nähert sich im Eiltempo Tabellenspitze - Heimsieg gegen SPG Pregarten

Details Samstag, 25. September 2021 09:42

Die SPG Weißkirchen/Allhaming stellt zurzeit sicherlich eine der formstärksten Mannschaften der Oberösterreich-Liga – neun Punkte aus den letzten vier Partien sprechen dahingehend Bände. Am gestrigen Abend bekamen es die Zebras jedoch mit der SPG Algenmax Pregarten zu tun, die bis zum vergangenen Wochenende noch keine Partie verloren hatte. Nach der darauffolgenden Pleite gegen den Spitzenreiter aus St. Valentin ist die Riepl-Truppe nun unter Zugzwang, möchte man den Kontakt zur Tabellenspitze nicht endgültig verlieren. Dem machten die Gastgeber jedoch einen Strich durch die Rechnung und schickten den Kontrahenten mit leeren Händen wieder nach Hause.

Furioser Beginn der Zebras - knappe Pausenführung

Die rund 250 Zuseher im Sportpark von Weißkirchen sahen einen fulminanten Beginn der Heimmannschaft, die vom Anpfiff weg ein ungemein hohes Tempo an den Tag legten. Auf diese Weise schien man in der Anfangsphase den Kontrahenten weitestgehend zu überfordern, kamen die Zebras doch binnen weniger Minuten gleich mehrmals brandgefährlich vors Gäste-Heiligtum. Einzig und allein Keeper Klaus Schützeneder war es zu verdanken, dass bei der SPG Pregarten auch noch nach zwanzig Minuten die Null stand. Nach erwähnter kritischer Phase schaffte es auch die Riepl-Elf Zugriff auf die Partie zu bekommen und erste Angriffsversuche zu starten – Felix Birklbauer ließ jedoch bei einem Kopfball in Minute 25 die nötige Präzision schmerzlich vermissen. Besser machten es kurz darauf die Hausherren, als Oliver Pollak nach einem unzureichenden Klärungsversuch der Gästeabwehr zum Abschluss aus rund sechzehn Metern kam. Sein Schuss wurde noch entscheidend abgefälscht, sodass das runde Leder seinen Weg unweigerlich ins Tor fand – 1:0. Bis zur Pause fand der Gast darauf keine passende Antwort.

Pregarten kommt auf, bleibt jedoch zu ungefährlich

Umso energischer kamen die Riepl-Schützlinge dann aber aus den Kabinen – der Wille, das Spiel nun an sich zu reißen, wurde sogleich spürbar. Man hatte nun auch deutlich mehr von der Partie, muss sich aber über weite Strecken den Vorwurf gefallen lassen, im letzten Drittel die notwendige Durchschlagskraft nicht auf den Platz gebracht zu haben. Ein Umstand, der der ohnehin enorm stabilen Defensive der Olzinger-Truppe sinngemäß in die Karten spielte. Zudem setzten die Zebras immer wieder offensiv Akzente – insbesondere über die rechte Seite entwickelte man dahingehend eine ungemeine Gefahr. So verpasste es in der Schlussphase Florian Templ gleich zweimal, nach mustergültigen Leitner-Hereingaben für die Vorentscheidung in dieser Partie zu sorgen. Rächen sollte sich dies jedoch nicht mehr, es blieb letztlich beim knappen 1:0-Heimsieg der Zebras.

Stimme zum Spiel

Alfred Olzinger (Trainer SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir haben es in einer spielerisch starken Anfangsphase verpasst, das Tor zu machen. Das 1:0 war dann mehr ein Zufallsprodukt. Nach der Pause ist Pregarten aufgekommen, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Das Ergebnis ist zwar knapp, dennoch geht der Sieg definitiv in Ordnung.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Fabian Leitner (RV), Oliver Pollak (ZM), Philipp Schopper (ZM), Wolfgang Klapf (IV), Daniel Kerschbaumer (IV)

