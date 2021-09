ASKÖ Oedt erhöht mit Heimsieg Druck auf Tabellenspitze – Ergebniskrise des SV Bad Schallerbach verschärft sich

Details Samstag, 25. September 2021 16:27

Nach satten sechs Pleiten am Stück in der Oberösterreich-Liga ging der Tabellenletzte SV sedda Bad Schallerbach als krasser Außenseiter in die Partie gegen die ASKÖ Oedt, welche mit einem vollen Erfolg den Druck auf den Spitzenreiter aus St. Valentin brutal erhöhen würde. Schlussendlich tüteten die Trauner den Favoritensieg ein und verschärften gleichsam die Lage der Renner-Elf noch einmal gehörig.

Doppelschlag kurz vor der Pause

Vor in etwa 200 Zuschauern brauchte das Kräftemessen verhältnismäßig lange, um richtig Fahrt aufzunehmen. Die Offensivfraktionen beider Teams taten sich zunächst richtig schwer, für Esprit und Tempoverschärfungen im vordersten Drittel zu sorgen. Je eine nennenswerte Chance verzeichneten die Kontrahenten in der ersten halben Stunde dann aber doch: Nachdem Oedts Nenad Vidackovic einen Sitzer ausgelassen hatte, verfehlte auch Bad Schallerbachs Manuel Schönberger das anvisierte Ziel nur knapp. In der 42. Minute waren es dann die Heimischen, die auf 1:0 stellten. Vidackovic machte es vom Kreidepunkt besser, weil genauer als bei vorhin erwähnter Szene. Trocken versenkte er den Elfmeter zur nicht unverdienten Führung. Nur zwei Minuten später schockten die Trauner einen Gegner, der sich heute formverbessert im Vergleich zu den vergangenen Wochen präsentierte, ein zweites Mal. Nach einem langen Ball in die Spitze brachte Robert Matesic das Spielgerät per präziser Flanke zur Mitte, wo Dino Kovacevic gekonnt einköpfte.

Anschlusstreffer kommt zu spät

In der Pause nahm Bad Schallerbachs Coach Erich Renner taktische Adaptierungen vor. Auf dem Feld zeigte sich das dergestalt, dass seine Truppe nun vorne zustellte und den Gegner somit nicht mehr rausspielen ließ. Nachdem in der 48. Minute Patrick Lachmayr eine aussichtsreiche Gelegenheit vorgefunden hatte, wurde die sedda-Elf mit Fortdauer der Partie immer offensiver, stetig mehr Risiko nehmend. Exakt in jener Phase verhinderte Aluminium den dritten Treffer der ASKÖ Oedt und somit die Vorentscheidung an diesem Nachmittag. Erst in der 86. Minute gelang dem SV Bad Schallerbach der Anschlusstreffer: Kapitän Miliam Guerrib stellte nach einem Handelfmeter auf 2:1. Weil die Gäste dem nichts mehr hinzufügen konnten, wurde sie Realität, die siebte Pleite in Serie. Die Kablar-Elf aus Traun bleibt nach dem fünften Saisonsieg indes ganz nah dran an der Tabellenspitze.

Stimme zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV Bad Schallerbach):

„Das war heute auswärts ein guter Auftritt von meiner Truppe. Natürlich hatten wir eine gewisse Hoffnung, viel ausgerechnet haben wir uns im Vorfeld aber nicht. Wir haben enorme Verletzungssorgen. Heute haben wieder fünf Spieler gefehlt. Zwei Akteure haben angeschlagen gespielt.“

Die Besten:

ASKÖ Oedt: Nenad Vidackovic (MF), Dino Kovacevic (MF), Kai Lang (TW)

SV Bad Schallerbach: Gentian Latifi (RV), Manuel Schönberger (ST)

