Achtungserfolg! DSG Union Perg holt gegen SPG Wallern/St. Marienkirchen einen Punkt

Details Sonntag, 26. September 2021 09:54

Grundsätzlich waren die Karten vor dem gestrigen Duell in der Oberösterreich-Liga zwischen der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen und der DSG Union HABAU Perg klar verteilt: Während die Trattnachtaler nach einem holprigen Beginn in die neue Spielzeit nun langsam Fuß zu fassen scheinen, ist beim letztjährigen Sorgenkind genau das Gegenteil eingetreten – einem entgegen den Erwartungen starken Auftakt folgten zuletzt drei Pleiten en Suite. Umso höher ist das gestrige Unentschieden der Gäste zu bewerten, das zugleich der Neuhofer-Elf ein wenig den Wind aus den Segeln nahm.

Gäste kontrollieren Partie - Neuhofer-Elf effizient

Dabei nahm das Spielgeschehen vor rund 280 Zusehern zunächst Formen an, die im Vorhinein wohl nicht zwingend derartig zu erwarten waren. Das Kommando übernahmen nämlich insbesondere in der Anfangsphase des ersten Durchgangs die Gäste, die mit temporeichen Vorstößen – gepaart mit einer gehörigen Portion Willensstärke – dem Kontrahenten enorm zusetzten. Einziges Manko zu diesem Zeitpunkt: Die Gradascevic-Elf verpasste es, die ungemein aussichtsreichen Einschussmöglichkeiten auch in Zählbares umzumünzen. So dauerte es bis zur 35. Minute, als sich Toprak Galitekin ein Herz nahm, aus gut und gerne 20 Metern abzog und mit höchster Präzision die Gäste-Führung besorgte: Der Schuss landete mit Effet haargenau im Kreuzeck des Heim-Heiligtums – 1:0. Die Trattnachtaler, die bis dato noch nicht wirklich Anteil an der Partie gefunden hatten, schraubten nun einige Gänge nach oben und schlugen mit atemberaubender Effizienz kurz vor dem Pausenpfiff zurück: Oliver Affenzeller erzielte aus zehn Metern nach einer Maßflanke den Ausgleich – wohlgemerkt zu einem psychologisch idealen Zeitpunkt.

Zweiter Affenzeller-Treffer reicht nicht für Sieg

Jenen mentalen Vorteil schienen die Gastgeber in Durchgang zwei auch umgehend für sich zu nutzen, hatten die Neuhofer-Schützlinge doch nun fortan die besseren Spielanteile. Zudem entwickelte man insbesondere in der Offensive eine höhere Durchschlagskraft, die in regelmäßigen Abständen den Kontrahenten vor zunehmende Probleme stellte. Dennoch, die Chancenverwertung ließ auf beiden Seiten an diesem Abend einiges zu wünschen übrig. So dauerte es bis tief in die Schlussphase, als der heute hervorragend aufgelegte Oliver Affenzeller für die vermeintliche Erlösung der Hausherren sorgte: Abermals war er nach einer maßgenauen Hereingabe vom Flügel zur Stelle und verlängerte das Spielgerät gekonnt per Außenrist in die Maschen – 2:1. Doch die Gäste steckten nicht auf, warfen Mann und Maus nach vorne und kamen auch zu aussichtsreichen Möglichkeiten. Nachdem Mario Ebenhofer noch einen Hochkaräter liegen gelassen hatte, machte es Cem Aygün kurz vor Ablauf der Spielzeit besser und schoss zum nicht unverdienten 2:2 ein.

Stimmen zum Spiel

Albert Huspek (Sportlicher Leiter SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen):

„Über neunzig Minuten gesehen geht das Unentschieden am heutigen Abend sicherlich in Ordnung. Perg war in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft, nach dem Seitenwechsel hatten wir mehr von der Partie. Dementsprechend ist die Punkteteilung auch gerecht.“

Alfred Pössenberger (Club Management DSG Union HABAU Perg):

„Wir waren von Beginn an gut in der Partie, haben allerdings leider hundertprozentige Torchancen liegen gelassen. Wenn man dann auch noch ein wenig vom Pech verfolgt ist, kassiert man noch mit dem Pausenpfiff den Ausgleich. Das hat uns natürlich etwas zurückgeworfen. Wir sind aber nochmals super zurückgekommen und können mit dem Punkt auf jeden Fall zufrieden sein.“

Die Besten:

SPG Wallern/St. Marienkirchen: Oliver Affenzeller (ST), Nenad Licinar (LV)

DSG Union Perg: Toprak Galitekin (LMF), Markus Derntl Saffertmüller (IV)

