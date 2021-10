Packendes Unentschieden im Derby! SV Grieskirchen und SPG Wallern/St. Marienkirchen teilen die Punkte

Details Samstag, 02. Oktober 2021 08:49

Für Aufsehen sorgte zuletzt der SV Pöttinger Grieskirchen, als man den anfänglichen Spitzenreiter aus Friedburg mit einem beeindruckenden 5:1 deklassierte und zugleich den doch durchwachsenen Saisonstart in die Oberösterreich-Liga vergessen machte. Am gestrigen Abend empfing man nun auf eigener Anlage die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen zum Derby. Die Spielgemeinschaft findet kontinuierlich zu alter Stärke zurück und nähert sich langsam, aber sicher dem vordersten Drittel. In einem packenden Aufeinandertreffen wurden letztlich die Punkte geteilt – 3:3 der Endstand.

Gäste schlagen zu idealen Zeitpunkten gnadenlos zu

Dabei starteten die Gastgeber vor einer beeindruckenden Kulisse, beinahe 500 Zuseher mitumfassend, denkbar ungünstig in die Partie, stand es doch nach nicht einmal fünf gespielten Minuten bereits 1:0 für die Neuhofer-Elf: Nach einem Eckball gelang es den Hausherren im Verbund nicht, das runde Leder aus der Gefahrenzone zu befördern, sodass dieses vor Felix Huspek landete, der aus wenigen Metern problemlos einschoss. Die Reaktion der Furthner-Truppe konnte sich jedoch sehen lassen: Man agierte fortan furchtlos sowie gleichermaßen entschlossen und punktete zudem mit ungemeiner Effizienz: Nach einem idealen Stanglpass stand Mathias Leibetseder in der Mitte perfekt und erzielte technisch versiert mit der Ferse den Ausgleich. Die Spielgemeinschaft Wallern/St. Marienkirchen, die grundsätzlich das Spielgeschehen in der Hand hatte, sah sich nun gezwungen, eine Reaktion zu zeigen. Das tat man umgehend auf beeindruckende Art und Weise, schlug man doch kurz vor dem Pausenpfiff eiskalt zurück. Als Torschütze trat Oliver Affenzeller in Erscheinung, der ein mustergültiges Zuspiel zur Mitte trocken verwertete – 2:1.

Hausherren drehen Partie fulminant - Wallern kommt nochmals zurück

Dass dieser Nackenschlag den Gastgebern nicht zusetzte, zeigten sie sogleich nach dem Seitenwechsel: Keine Minute war verstrichen, da erzielte der eben erst zur Pause eingewechselte Klaus Kapl nach einer Hoti-Flanke das 2:2. Ein Treffer, der Wirkung zeigte: Die Furthner-Elf spielte nun groß auf und setzte dem Kontrahenten daraufhin so weit zu, sodass dieser auch in der Defensive plötzlich zu wackeln begann. Das wussten die Gastgeber in der 52. Minute eiskalt zu nützen: Daniel Steinmayr profitierte von Abstimmungsproblemen in der Hintermannschaft der Gäste und stellte das Spiel gänzlich auf den Kopf – 3:2. Doch es wäre kein Trattnachtal-Derby, wenn Wallern/St. Marienkirchen nicht noch einmal in die Partie zurückkommen würde. Die Neuhofer-Schützlinge investierten fortgehend mehr in die Offensive, was sich letztlich auch in Minute 71 bezahlt machen sollte: Philipp Mitter fasste sich aus der Distanz ein Herz und hämmerte das Spielgerät wuchtig in die Maschen – das Spiel plötzlich wieder völlig offen. Der Siegestreffer sollte schließlich jedoch keiner Mannschaft mehr gelingen, es blieb beim doch gerechten 3:3-Unentschieden.

Stimme zum Spiel

Robert Marc Steiner (Sportlicher Leiter SV Pöttinger Grieskirchen):

„Das war eine faire Punkteteilung, mit der wir doch sehr gut leben können. Die Gegentore in Halbzeit eins sind jeweils zu sehr ungünstigen Zeitpunkten gefallen, das war bitter. Wie wir dann jedoch aus der Halbzeit gekommen sind, war beeindruckend und hat sich zumindest den einen Zähler verdient.“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft bzw. Daniel Steinmayr (LMF)

