Klare Angelegenheit im Spitzenspiel! ASK Steyr St. Valentin bestätigt Tabellenführung mit souveränem Heimsieg gegen SPG Weißkirchen/Allhaming

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 08:44

Es war wohl das Spitzenspiel der 9. Runde der Oberösterreich-Liga schlechthin, als der ASK Case IH Steyr St. Valentin am gestrigen Nachmittag auf eigener Anlage die SPG Weißkirchen/Allhaming empfing. Der bis dato als einziges Team der Liga ungeschlagene Leader aus Niederösterreicher bekam es nämlich mit einem der schärfsten Verfolger zu tun – die Zebras befinden sich seit geraumer Zeit in einer beneidenswerten Verfassung und sind bereit, die absolute Tabellenspitze ins Visier zu nehmen. Bei diesem Vorhaben scheiterte man jedoch kläglich, musste die Olzinger-Truppe doch die Heimreise nach einem weitgehend enttäuschenden Auftritt mit leeren Händen antreten.

Dominanter Auftritt der Hausherren - Zebras kaum mit Zugriff

Vor gut und gerne 350 Zusehern ließen die Hausherren von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer an diesem Tag als Sieger vom Platz gehen würde. Die Riedl-Elf startete sogleich mit beinahe schon gewohnter Intensität in die Partie, ließ das Spielgerät geschickt in den eigenen Reihen laufen und verwehrte dem Kontrahenten auf diese Weise, nur ansatzweise Anteil am Geschehen zu nehmen. Logische Konsequenz: die frühe Führung in Minute 17. Einen Bühringer-Abschluss konnte Gäste-Keeper Höbarth noch entschärfen, beim Nachschuss von Marcel Pointner war dann jedoch auch der Schlussmann der Zebras chancenlos – 1:0. Ein Treffer, der den Olzinger-Schützlingen sichtlich zu schaffen machte, hatte man doch weiterhin ungemeine Probleme, die so klare und schnörkellose Spielweise, die in den vergangenen Wochen für ungemeinen Erfolg gesorgt hat, auf das Feld zu bringen. Zudem wirkten die Zebras über weite Strecken ideenlos und waren gefühlsmäßig im Zweikampf immer einen Schritt zu spät. Somit ging es folgerichtig mit einer verdienten Heim-Führung in die Kabinen.

Früher Treffer ebnet Weg zu Heimsieg

Wer es mit der Spielgemeinschaft aus Weißkirchen hielt und auf eine Steigerung in Durchgang zwei hoffte, wurde binnen sechzig Sekunden nach dem Seitenwechsel vom Spitzenreiter eines Besseren belehrt: Nur wenige Augenblicke nach dem Anpfiff wurde Thomas Himmelfreundpointner auf der halbrechten Seite in Szene gesetzt, erwähnter Akteur kam – von der Gäste-Abwehr gänzlich vernachlässigt – unbedrängt zum Abschluss und knallte das runde Leder kompromisslos ins lange Eck. Das Tor schien die Gäste ein wenig wach zu rütteln, wurde man doch in der darauffolgenden Periode nach vorne aktiver – die notwendige Durchschlagskraft ließ man jedoch weitgehend schmerzlich vermissen. Folglich hatten die Gastgeber kaum Probleme, den komfortablen Vorsprung über die Zeit zu schaukeln. Zudem erhöhte man kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit noch auf 3:0 und erstickten damit auch die letzten Hoffnungen der größten Optimisten im Keim. Marco Bühringer trat als erfolgreicher Torschütze in Erscheinung. Der Anschlusstreffer des eingewechselten Valentin Seidels sollte an diesem Umstand auch nichts mehr ändern, es blieb beim mehr als verdienten Heimsieg des weiterhin unbesiegten Tabellenführers aus Niederösterreichers.

Stimmen zum Spiel

Harald Guselbauer (Sportlicher Leiter ASK Case IH Steyr St. Valentin):

„Das war wieder ein richtig starker Auftritt unserer Mannschaft. Wir sind von Beginn an sehr dominant aufgetreten und haben Weißkirchen nicht ins Spiel kommen lassen. Den einzigen Vorwurf, den wir uns machen können, ist, dass wir die Partie nicht früher Entschieden haben. Die Chancen dafür wären da gewesen. Alles in allem aber ein sicherlich hochverdienter Sieg.“

Die Besten: Michael Guselbauer (LV), Felix Bogner (RMF)

Alfred Olzinger (Trainer SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir hatten an sich eine richtig gute Trainingswoche. Heute waren wir jedoch immer einen Schritt zu spät, in den Zweikämpfen stets zweiter Sieger. Das war mannschaftlich gesehen einfach zu wenig, um am heutigen Tag zu bestehen. Folglich war es auch ein sehr verdienter Sieg für St. Valentin.“

