Union Mondsee fehlt Zielwasser - Remis gegen Donau Linz

Details Freitag, 15. Oktober 2021 21:51

Endlich wieder für Zählbares sorgte die ASKÖ Donau Linz am vergangenen Wochenende, als man gegen das Tabellenschlusslicht aus Bad Ischl nach drei Pleiten en Suite wieder einen vollen Erfolg einfahren konnte. Am heutigen Abend empfingen die Kleinmünchner nun die zuletzt gebeutelte Union Raiffeisen Mondsee, die nach einem fulminanten Saisonstart gänzlich außer Tritt kam – von den letzten fünf Pflichtspielen in der Oberösterreich-Liga verlor man vier. Auch dieses Mal sollte es nicht für drei Punkte reichen, musste man sich doch letztlich mit einem Remis begnügen.

Gäste mit Möglichkeiten am Fließband, Heim-Elf trifft

Dabei zeigten die Mondseer von Beginn weg ein gänzlich anderes Gesicht als noch in der Vorwoche bei der Pleite gegen Bad Schallerbach, wo man kaum bis gar nicht das sonst gewohnte Leistungspensum abrufen konnte. Umso dominanter dafür zunächst der Auftritt am heutigen Abend, als die Mamoser-Elf insbesondere in der Anfangsphase den Kontrahenten aus Kleinmünchen überrannte und dahingehend beinahe im Minutentakt brandgefährlich vors Gehäuse kam – Maximilian Grössinger oder Thomas Höltschl vergaben jedoch aus aussichtsreicher Position. Und so waren es in Minute 21 die Gastgeber, die wohlgemerkt bis dato noch kaum in der Partie stattgefunden hatten, jedoch Nägel mit Köpfen machten und mit brutaler Effizienz punkteten: Xheme Sufaj agierte nach einem unzureichenden Klärungsversuch der Gäste-Defensive geistesgegenwärtig und versenkte das Spielgerät zur 1:0-Führung. Mehr vom Spiel sowie die besseren Einschussmöglichkeiten hatten jedoch weiterhin die Mondseer – lediglich die Qualität im Abschluss ließ zu wünschen übrig.

Mondsee schlägt zwei Mal zurück

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Hausherren aus Kleinmünchen die Partie offener zu gestalten. Das ohnehin starke Niveau dieser Begegnung blieb fortlaufend bestehen und so sahen die Zuseher in Halbzeit zwei ein spannendes Kräftemessen, das aber erst wieder in der Schlussphase mit echten Highlights wartete. So gelang es den Mamoser-Schützlingen in der 70. Minute nach unzähligen glücklosen Abschlussversuchen das Leder im Netz unterzubringen: Thomas Höltschl stieg nach einem Freistoß aus halbrechter Position am höchsten und köpfte souverän zum Ausgleich ein. Dieser währte allerdings keine vier Minuten, schlugen die Hausherren doch in Person von Roman Hintersteiner postwendend zurück – Führung wiederhergestellt. Just in dieser Phase, als man kurzzeitig das Gefühl hatte, die Kleinmünchner würden den Sieg über die Zeit bringen, schlug der Gast eiskalt zurück: Lukas Leitner fixierte in Minute 80 in Manier eines Goalgetters das 2:2 und damit auch den Punktegewinn.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Raiffeisen Mondsee):

„Wir müssen mit dem Auswärtspunkt zufrieden sein, wenngleich heute sicherlich mehr drinnen gewesen wäre. Nach den letzten Wochen, in denen wir schon mit einem Tief zu kämpfen hatten, nehmen wir den einen Zähler auch gerne mit. Jetzt freuen wir uns auf das nächste Heimspiel, wo wir unbedingt wieder einen vollen Erfolg einfahren wollen.“

Der Beste:

Union Mondsee: Pauschallob bzw. Andreas Rottensteiner (IV)

Donau Linz: Orhan Vojic (ST)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!