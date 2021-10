SPG Weißkirchen/Allhaming prolongiert mit Erfolg gegen SPG Friedburg/Pöndorf stolze Heimserie

Details Samstag, 16. Oktober 2021 12:18

Eine zweifelsohne bärenstarke Herbstmeisterschaft in der Oberösterreich-Liga legte bis dato die SPG Weißkirchen/Allhaming hin: Auf dem dritten Zwischenrang liegend zählt die Olzinger-Elf zu den formstärksten Mannschaften des Klassements und ist zudem auf eigener Anlage noch unbesiegt. Beste Vorzeichen also für das gestrige Duell gegen die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf, die jedoch auch mit einer unglaublichen Statistik aufwarten können: Als einziges Team der Liga holte man in der Fremde das Punktemaximum. Diese Serie fand schließlich gestern allerdings ein jähes Ende, musste man sich letztlich doch klar mit 1:3 geschlagen geben.

Gäste mit Führung, Elfmeter bringt Zebras zurück

Dabei fand die Gastmannschaft grundsätzlich gut in die Partie, konnte gegen den in der jüngeren Vergangenheit so ungemein stabilen Defensivverbund der Zebras in der Anfangsphase immer wieder für offensive Akzente sorgen und belohnte sich schließlich auch für einen couragierten Beginn in Minute 19: Jonas Reitter stand nach einem missglückten Klärungsversuch goldrichtig und schoss zum 1:0 ein. Die Hausherren, die bis dato vorrangig durch Weitschüsse Gefahr ausstrahlten, wurden in weiterer Folge im letzten Drittel konkreter und erarbeiteten sich auch auf spielerische Manier vielversprechende Möglichkeiten. Letztlich war es jedoch ein Handelfmeter, der die Zebras wieder zurück in die Partie bringen sollte: Florian Templ verwertete vom Kreidepunkt souverän – 1:1.

Hausherren stellen Weichen früh auf Sieg

Nach dem Seitenwechsel war es ein Blitzstart, der die Olzinger-Truppe auf fulminante Art und Weise früh auf die Siegerstraße beförderte: Nach einer mustergültigen Flanke von Fabian Leitner drückte abermals Florian Templ das Spielgerät über die Linie – Partie gedreht. Ein Treffer, der auch umgehend Auswirkung auf die weitere Charakteristik dieses Aufeinandertreffens hatte. So investierten die Gäste aus Friedburg sinngemäß daraufhin mehr in die Offensive und offenbarten dem Kontrahenten damit einhergehend größere Räume. Die Zebras schafften es in dieser Phase gekonnt, im Abwehrverbund ungemein solide zu stehen und immer wieder für Gegenangriffe und somit auch Entlastung zu sorgen. Zudem punktete die Olzinger-Elf an diesem Abend erneut mit brutaler Effizienz, als Hristo Krachanov nach einem Corner in Minute 70 per Kopf die Vorentscheidung fixierte. Die Pessentheiner-Elf hatte dem in der Schlussphase kaum mehr etwas entgegenzusetzen, womit es letztlich beim Heimsieg der Spielgemeinschaft aus Weißkirchen blieb und die Zebras ihre stolze Heimserie weiter prolongierten.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Für uns war es heute ein entscheidendes Spiel. Mit einer Niederlage hätten wir den Kontakt zur Spitze verlieren können. So sind wir weiter oben dabei und wollen dort natürlich auch weiterhin bleiben. Es war ein verdienter Sieg.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Florian Templ (ST), Hristo Krachanov (ZM)

