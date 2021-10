Big Points im Abstiegskampf – SV Bad Schallerbach weist SV Grün-Weiß Micheldorf in die Schranken

Details Samstag, 23. Oktober 2021 18:23

Starke Nerven waren gefragt, als der SV Grün-Weiß Micheldorf heute den SV sedda Bad Schallerbach auf eigener Anlage empfing – ein Match mit weitreichender Bedeutung angesichts der Tatsache, dass beide sich konkurrierenden Teams im ersten Saisondrittel der Oberösterreich-Liga nicht wirklich für regelmäßigen Punktezuwachs sorgen konnten und sich demnach in der kritischen Zone des Rankings wiederfinden. Schlussendlich setzte sich die Renner-Truppe durch, bestätigte den Aufwärtstrend und schoss die Kremstaler noch tiefer in die Krise. Es war die vierte Pleite en suite für den Inhaber der roten Laterne, der nun gehörig aufpassen muss, nicht den Anschluss an die übrigen Teams zu verlieren.

Pausenführung für die Gäste

Vor in etwa 250 Zuschauern erwischte der SV Bad Schallerbach einen Auftakt nach Maß und schockte die Hausherren bereits in Minute sieben. Gentian Latifi, der sich aktuell in Top-Form befindet und schon einer der wenigen Lichtblicke in den Reihen Bad Schallerbachs während der langen Pleitenserie gewesen war, brach auf dem Flügel durch und bediente dann den mitgelaufenen Dejan Misic perfekt. Zweitgenannter Akteur stellte per Flachschuss auf 0:1. In weiterer Folge entwickelte sich eine über weite Strecken ausgeglichene Partie, welche sich auf einem überschaubaren Niveau bewegte. Hauptgrund hierfür: ein tiefes Geläuf, das es beiden Teams enorm schwermachte, auf das jeweilige gewohnte technische Niveau zu kommen. Als Konsequenz wurde viel mit hohen Bällen agiert. Die beiden Defensivreihen ließen sich davon aber nicht in Verlegenheit bringen.

Manuel Schönberger lässt keine Zweifel am Sieg der sedda-Elf aufkommen

Nach dem Seitenwechsel blieb der SV Bad Schallerbach jenes Team, das deutlich mehr Gefahr ausstrahlte. Nachdem Misic in Minute 50 am Aluminium gescheitert war, machte es Manuel Schönberger Augenblicke später besser, weil genauer. Einen Schuss von Benito Hemmelmayr konnte Micheldorfs Keeper Gregor Kerschbaumsteiner nicht zufriedenstellend entschärfen, sodass Schönberger per Abstauber das 0:2 markierte (57. Minute). In der letzten halben Stunde der Begegnung erhöhten die Micheldorfer noch einmal die Schlagzahl und drückten auf den Anschlusstreffer. Gegen einen insgesamt kompakt verteidigenden Gast wurde man aber nicht wirklich zwingend. Die beste Gelegenheit des zweiten Durchgangs hatte David Klausriegler (83.). Für einen Treffer reichte es aber nicht.

Stimme zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV Bad Schallerbach):

„Es war ein verdienter Sieg. Wir haben gut verteidigt. In den vergangenen vier Spielen haben wir jetzt drei Mal gewonnen. Das ist enorm wichtig, weil auch die anderen Mannschaften des untersten Tabellendrittels gepunktet haben. Die personelle Lage entspannt sich auch langsam.“

Die Besten: Florian Madlmayr (IV), Dominik Weinberger (IV), Patrick Petershofer (LV)

Fotocredit: Helmut Dietmaier

