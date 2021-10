ASKÖ Oedt-Express rollt unaufhaltsam weiter: 3:1-Heimerfolg gegen SPG Pregarten

Details Samstag, 23. Oktober 2021 19:51

Trotz eines doch überraschenden Remis in Grieskirchen strahlt die ASKÖ Oedt weiterhin von der Tabellenspitze der Oberösterreich-Liga. Die Kablar-Elf befindet sich in einer bestechenden Verfassung – sechs ungeschlagene Partien en Suite sprechen dahingehend Bände. Zudem holte man auf eigener Anlage bisher das Punktemaximum. Eine Serie, der am heutigen Nachmittag die SPG Algenmax Pregarten ein jähes Ende bereiten wollte – vergebens. Letztlich wurde die zuletzt vom Corona-Virus gebeutelte Truppe mit 3:1 nach Hause geschickt.

Knappe Heim-Führung zur Halbzeit

Vor 200 Zusehern brachte Nenad Vidackovic die Trauner bereits früh auf die Siegerstraße, als er eine Maßflanke von Manuel Schmidl direkt im langen Eck unterbrachte. Sogleich ein Statement des Gastgebers, der in weiterer Folge groß aufspielte, dem Kontrahenten über weite Strecken der ersten Halbzeit kaum eine Chance ließ und in Minute 22 den Vorsprung weiter erhöhte. Auch dieses Mal trat Schmidl als aufmerksamer Assistgeber in Erscheinung, als er den ideal einlaufenden Alexander Peter in Szene setzte, der bei seinem Abschluss abgeklärt blieb und das Leder zum 2:0 im Gäste-Gehäuse versenkte. Doch nur kurz darauf die Riepl-Truppe mit einem kräftigen Lebenszeichen: Nach einer regelwidrigen Attacke im Strafraum verwandelte Markus Blutsch den fälligen Elfmeter. Ein Treffer, von dem sich die Hausherren nur mäßig beeindruckt zeigten und sogleich wieder gehörig aufs Gaspedal drückten. Man verpasste es jedoch vor der Pause, den ursprünglichen Vorsprung wiederherzustellen.

Hausherren erledigen Gäste im Konter

In Durchgang zwei änderte sich die Charakteristik der Partie insofern, als dass die Kablar-Elf fortgehend nicht mehr jene Dominanz ausstrahlte, die den Kontrahenten vor dem Seitenwechsel zeitweise zu ersticken drohte. Man agierte nun abwartender und überließ dem Gast weitestgehend das Spielgerät, mit welchem dieser jedoch nur wenig Brauchbares im letzten Drittel anfangen konnte – zu wenig Kreativität brachte die Spielgemeinschaft aus Pregarten schlichtweg am heutigen Nachmittag auf den Platz. Dennoch investierte man mit Fortdauer der Partie immer mehr in die Offensive. Ein Umstand, der dem Gastgeber in weiterer Konsequenz mehr Räume verschaffte, die dieser immer wieder durch blitzschnell vorgetragene Konter zu nutzen wusste. Auf diese Weise sorgte man letztlich auch für die Entscheidung in der Partie, wenn auch zu einem sehr späten Zeitpunkt: Bereits in der Nachspielzeit des zweiten Durchgangs vollendete Yigit Yilmaz einen überfallsartigen Gegenangriff zum 3:1-Endstand.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Die erste Halbzeit war von uns richtig stark. Danach waren wir nicht mehr so präsent, haben abwartender agiert. Über neunzig Minuten war das ein verdienter Sieg, wir hatten die klar besseren Torchancen und grundsätzlich mehr vom Spiel. Auch der Einsatz der Jungs war top.“

Der Beste: Pauschallob an die gesamte Mannschaft bzw. Manuel Schmidl (ST)

