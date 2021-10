DSG Union Perg mit gewaltigem Lebenszeichen! Hauchzarter Auswärtssieg gegen Union Mondsee

Details Samstag, 23. Oktober 2021 21:05

Gehörig an Boden verlor die Union Raiffeisen Mondsee in den letzten Wochen, als man zusehends von der Erfolgsspur der ersten Saisonphase in der Oberösterreich-Liga abkam und infolgedessen nur noch für wenig Bewegung am Punktekonto sorgen konnte. Mit der DSG Union HABAU Perg hatte die Mamoser-Truppe am heutigen Nachmittag eine Mannschaft vor der Nase, die ebenso bereits rosigere Zeiten in dieser Spielzeit erlebt hatte – die Gradascevic-Elf befindet sich nach einem bestechenden Start mittlerweile in der absoluten kritischen Zone des Rankings. Der heutige Auswärtssieg sorgte jedoch umgehend dafür, dass man sich wieder ein wenig Luft im ungemein engen Tabellenkeller verschaffen konnte.

Gerechtes Remis zur Pause

Wie auch in den vergangenen Partien, in denen sich die Perger stets in der Anfangsphase durchaus stark präsentierten, fanden die Gäste auch am heutigen Nachmittag vor rund 250 Zusehern ansprechend ins Spiel. Doch erneut sollte sich ein bereits auffallendes Muster der Vorwochen wiederholen: Zwar kamen die Gradascevic-Schützlinge zu durchwegs vielversprechenden Einschussmöglichkeiten, die mangelnde Durchschlagskraft beziehungsweise Effizienz im Abschluss sorgten jedoch schlichtweg dafür, dass man diese nicht in Zählbares ummünzen konnte. Zudem präsentierte man sich abermals in der Defensive als nicht allzu sattelfest und sah sich letztlich in Minute 26 einem Rückstand konfrontiert: Maximilian Grössinger schloss einen lehrbuchmäßigen Doppelpass mit Lukas Leitner, der zugleich den gesamten Abwehrverbund der Gäste aushebelte, gekonnt zum 1:0 ab. Die Reaktion der Mühlviertler konnte sich jedoch sehen lassen, schlug man doch kurz vor der Pause in Person von Toprak Galitekin eiskalt zurück.

Lucky-Punch beschert Gästen drei Punkte

Nach der Pause waren es die Hausherren, die stärker und vor allem frischer aus den Kabinen auf den Platz zurückkehrten und folglich das Heft in die Hand nahmen. Auf kreative Art und Weise kombinierten sich die Mamoser-Schützlinge in dieser Phase in häufigen Abständen in die gefährliche Zone, wo dem Gastgeber am heutigen Nachmittag jedoch schlichtweg das Zielwasser fehlte. Auf der Gegenseite suchten auch die Gäste immer wieder ihr Heil im Angriff, blieben allerdings wie ihr Kontrahent weitgehend glücklos. Es entwickelte sich ein munteres Aufeinandertreffen, bei dem beiden Mannschaften der Siegestreffer zuzutrauen war. Gelingen sollte er schließlich den Gästen, die sich damit im sich zuspitzenden Abstiegskampf deutlich an Luft verschaffen konnten. Mario Ebenhofer sorgte mit seinem Lucky-Punch in Minute 90 für brutal wichtige drei Punkte seiner Mannschaft, die Durststrecke der Mondseer hingegen findet weiter ihre Fortsetzung.

Stimme zum Spiel

Alfred Pössenberger (Club Management DSG Union HABAU Perg):

„Nach dem verlorenen „6-Punkte-Match“ in Bad Ischl haben wir gewusst, dass wir in den darauffolgenden Spielen anschreiben müssen. Wenn man dann sieht, was sich am heutigen Abend im Tabellenkeller wieder getan hat, ist der Sieg nochmals höher einzuschätzen. Wir sind sehr erleichtert und freuen uns ungemein über die drei Punkte.“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!