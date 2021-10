Hauchzarter Erfolg im Nachtragsmatch: SPG Wallern/St. Marienkirchen schlägt SPG Pregarten mit 2:1

Details Dienstag, 26. Oktober 2021 19:07

Nach einem bombastischen Start in die neue Spielzeit der Oberösterreich-Liga, sechs ungeschlagene Partien inbegriffen, schlug die SPG Algenmax Pregarten zuletzt knallhart am Boden der Realität auf: Aus den darauffolgenden Spielen konnte man lediglich einen Zähler ergattern – seither wartet die Riepl-Truppe auf einen vollen Erfolg. Am heutigen Nachmittag kam es zum Nachtragsspiel gegen die verletzungsgebeutelte SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen. Ein heißes Duell, das letztlich die Trattnachtaler hauchzart für sich entscheiden konnten – 2:1 der Endstand.

Idealstart für Hausherren - Gäste schlagen zurück

Vor gut und gerne 350 Zusehern war es die Neuhofer-Elf, die zunächst den deutlich aktiveren und wachsameren Eindruck machte, den Kontrahenten von Beginn an gehörig unter Druck setzte und sogleich nach nicht einmal zehn verstrichenen Spielminuten bereits mit 1:0 in Front lag: Nach einem Eckball stand Michael Schildberger goldrichtig und drückte das Leder zur frühen Führung über die Linie. Ein Treffer, der bei den Gästen aus Pregarten insofern Wirkung zeigte, als dass man im Anschluss gehörig aufs Gaspedal drückte und deutliche Ambitionen zeigte, den Rückstand ehestmöglich wettzumachen. Die Mannschaft von Ronald Riepl, der am Wochenende seinen Rücktritt im Winter verkündet hatte, agierte nun bissiger und nützte insbesondere die Ballverluste des Gegners eiskalt aus. So auch in Minute 24, als nach schnellem Umschalten der Gäste die Heimabwehr völlig auf den freistehenden Sebastian Schröger vergaß, der bei seinem Abschluss eiskalt blieb und die Kugel zum Ausgleich in den Maschen versenkte. In weiterer Folge war es ein Duell auf absoluter Augenhöhe, welches jedoch bis zur Pause mit den ganz großen Chancen geizte.

Joker-Tor beschert Gastgebern drei Punkte

Nach dem Seitenwechsel waren es abermals die Hausherren, die besser aus den Kabinen kamen und durch Edin Ibrahimovic sowie Sinisa Markovic sogleich zwei gehörige Möglichkeiten zur erneuten Führung vorfanden. Letztgenannter hatte bei seinem Stangentreffer besonders Pech. Besser machte es dann in Minute 52 Michael Streif, der nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung ideal zum Abschluss kam und das Leder schnörkellos im Gäste-Gehäuse unterbrachte – wohlgemerkt mit seinem ersten Ballkontakt. Die Riepl-Schützlinge waren im Anschluss bemüht, abermals ins Spiel zurückzukommen und dahingehend für Gefahr im letzten Drittel des Gegners zu sorgen. Dort fehlte es am heutigen Nachmittag jedoch schlichtweg an der letzten Entschlossenheit sowie Präzision. Doch auch die Heimdefensive trug ihr Übriges dazu bei, dass die Offensivakteure der SPG aus Pregarten über die restliche Spielzeit nicht mehr zur Entfaltung kamen. Somit blieb es letztlich beim hauchzarten Heim-Erfolg der Trattnachtaler, der zugleich die sieglose Serie der Riepl-Truppe weiter prolongierte.

Stimme zum Spiel

Rainer Neuhofer (Trainer SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen):

„Ich bin richtig stolz darüber, was die Mannschaft heute als Team geleistet hat. Wir haben einen richtig schweren Herbst, da geht es auch darum, die Spiele einfach irgendwie zu gewinnen. Das haben wir heute geschafft, darüber freue ich mich wirklich sehr.“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft bzw. Mateo Kvesa (IV), Sinisa Markovic (ZM), Oliver Affenzeller (ST)

