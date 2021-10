0:0! Marco Mittermayr holt zum Einstand mit Donau Linz gegen SV Micheldorf einen Zähler

Details Freitag, 29. Oktober 2021 21:57

Eine sportliche Talfahrt, die schlussendlich in einem Trainerwechsel resultierte - es waren zweifelsohne zuletzt turbulente Wochen für die ASKÖ Donau Linz: Mit Marco Mittermayr steht fortan ein neuer starker Mann an der Seitenlinie der Kleinmünchner, der versuchen wird, seine Truppe auf schnellstem Wege wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Am heutigen Abend bekam er dazu sogleich, im Zuge der 13. Runde der Oberösterreich-Liga, gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf die erste Chance. Über ein torloses Remis sollte der ehemalige Donau-Kicker jedoch nicht hinauskommen.

Unsicherheit beidseits anzumerken

Dabei war von Beginn an beiden Mannschaften deutlich anzumerken, dass die sportlichen Misserfolge in der jüngeren Vergangenheit ihre Spuren hinterlassen haben. Heißt: Sowohl die Hausherren als auch die Gäste aus Micheldorf legten über weite Strecken der gesamten Spieldauer ihr Augenmerk auf eine kompakte Defensive, den Fokus auf die Verteidigung des eigenen Gehäuses liegend. Daraus resultierend bekamen die rund 300 Zuseher in Kleinmünchen jedoch nur kaum Torchancen zu sehen. Das Geschehen der Partie spielte sich vorrangig im Mittelfeld ab, spielerisch taten sich beide Teams schwer, sich dem Druck des Kontrahenten zu entbinden und eine gewisse Durchschlagskraft im vordersten Drittel zu entwickeln. Logische Konsequenz: Es ging torlos in die Kabinen.

Torraumszenen bleiben Mangelware

Wer in Durchgang zwei auf eine offensive Steigerung hoffte, wurde von den Akteuren am Feld weitestgehend enttäuscht. Denn weiterhin galt der Defensivarbeit höchste Priorität – eine taktische Vorgehensweise, die aufgrund der jüngeren Gegentor-Statistik der beiden Mannschaften zweifelsohne nachvollziehbar erscheint. Wenn es zur Tormöglichkeiten kam, waren es zumeist Standardsituationen, die für Gefahr im Strafraum des Gegners sorgten. Und auch dort konnten am heutigen Abend sowohl die letzte Entschlossenheit als auch die notwendige Präzision nicht auf den Platz gebracht werden. Zudem agierten die jeweiligen Schlussmänner stets hellwach und bewahrten mit eindrucksvollen Paraden ihre Truppe vor einem wohl vorentscheidenden Rückstand. Somit blieb es letztlich beim torlosen Unentschieden, das dem Neo-Coach der Kleinmünchner zum Einstand einen Punkt bescherte.

Stimmen zum Spiel

Marco Mittermayr (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„Wenn man in der Vorwoche mit 0:5 verliert, dann gilt es, in der darauffolgenden Partie die Hebel in der Defensive anzusetzen. Dementsprechend wollten wir heute die Null halten, das haben wir geschafft. Die Jungs haben ihre Hausaufgaben erledigt, von dem her können wir mit dem Punkt zufrieden sein und den Fokus nun auf die zwei verbleibenden Spiele legen.“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

Hubert Zauner (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Es war eine taktisch geprägte Partie. Wenn eine Mannschaft heute das Tor macht, hätte sie das Spiel sehr wahrscheinlich gewonnen. So sind wir unter dem Strich mit dem Punkt zufrieden und wollen auch in den letzten Spielen noch für Zählbares sorgen.“

Der Beste: Thomas Helmberger (RV)

