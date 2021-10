3 Volltreffer – Entfesselter Nenad Vidackovic schießt Tabellenführer ASKÖ Oedt gegen ASK St. Valentin zu nächstem Dreier

Details Samstag, 30. Oktober 2021 18:27

Mit dem gestrigen Favoritensieg gegen die Union Edelweiss hatte die SPG Weißkirchen/Allhaming den Druck auf den Spitzenreiter der Oberösterreich-Liga ASKÖ Oedt vor dessen Kräftemessen mit dem ehemaligen Leader ASK Case IH Steyr St. Valentin ungemein erhöht. Diesem hielten die Trauner heute aber auf vorbildhafte Art und Weise Stand, zeigten den Niederösterreichern ganz klar die Grenzen auf und festigten gleichsam die Tabellenführung.

ASK St. Valentin enttäuscht auf ganzer Linie

Vor in etwa 250 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine durchaus ausgeglichene Partie. Mit Fortdauer der ersten Hälfte übernahm der zu favorisierende Gast aber zusehends das Kommando, zeigte seine spielerische Klasse in immer mehr Szenen und drückte auf die Führung. Diese gelang in Minute 26, als der heute enorm gut aufgelegte Nenad Vidackovic aus in etwa 20 Metern abzog und St. Valentins Keeper Valerian Hüttner keine Chance ließ. Gegen proaktive Trauner bot der einstige Spitzenreiter aus Niederösterreich wenig an. Auf den ersten Rückschlag an diesem denkwürdigen Nachmittag ließ man keine Reaktion folgen. Zudem offenbarte man im Defensivverbund immer wieder Schwächen, welche die ASKÖ Oedt bis dato aber noch nicht ausnutzen konnte.

Kablar-Truppe schraubt Ergebnis in die Höhe

Was sich vor dem Seitenwechsel bereits angedeutet hatte, verschärfte sich in Hälfte zwei brutal. Der Gast klar besser, der ASK St. Valentin mit teils katastrophalen individuellen Fehlern, welche die Angriffsbemühungen des Kontrahenten immer wieder begünstigten. Zudem zeigten sich die Heimischen im vordersten Drittel viel zu harmlos. Somit konnte eine berauschend aufspielende Kablar-Elf unbeirrt nachlegen. Ein zentraler Erfolgsfaktor dabei: eine perfekt harmonierende Doppelspitze, bestehend aus Vidackovic und Dino Kovacevic. Nachdem erstgenannter Akteur mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag in Minute 46 eine Vorentscheidung herbeigeführt hatte, schoss Kovacevic in der 72. Minute aus einem Getümmel im Strafraum St. Valentins zum 0:3 ein. Nur sieben Minuten später der nächste Dämpfer für mittlerweile überforderte Gastgeber: Vidackovic versenkte einen Freistoß direkt auf spektakuläre Art und Weise aus 19 Metern. Damit nicht genug: In der 84. Minute legte Kovacevic noch einmal nach. Er schloss einen zielstrebig vorgetragenen Angriff über die Seite samt Querpass zur Mitte gekonnt ab. St. Valentins Joker Marco Bühringer konnte in der 91. Minute nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Irgendwie bezeichnend an diesem Nachmittag für die Offensivbemühungen der Riedl-Truppe: Der Treffer war nicht herausgespielt. Raumgewinn fand indes mit einem langen Ball statt.

Stimmen zum Spiel:

Peter Riedl (Trainer ASK St. Valentin):

„Das war eine ganz schlechte Leistung von uns. Oedt hat uns mit einer durchschnittlichen bis guten Leistung zerlegen können. Das ist sehr bitter.“

Davorin Kablar (Trainer ASKÖ Oedt):

„Der Sieg ist verdient – auch in dieser Höhe. Wir waren klar überlegen und haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.“

Die Besten: Nenad Vidackovic (ST), Dino Kovacevic (ST)

