Goldtor in Minute 92 – SPG Friedburg/Pöndorf schockt SPG Wallern/St. Marienkirchen unmittelbar vor Abpfiff

Zwei Formkurven, die durchaus konträr verlaufen: Während die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf einen Traumstart in die neue Saison der Oberösterreich-Liga erwischt hatte, deren Motor zuletzt aber etwas ins Stottern geraten war, hatte sich die SPG Wallern/St. Marienkirchen nach einer schwierigen ersten Phase zuletzt sichtlich stabilisiert. Heute kam es zum direkten Aufeinandertreffen. Dieses entschieden schlussendlich die Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet für sich, welche somit die Trattnachtaler im Zwischenklassement auf Distanz halten.

Elfmeteralarm im Strafraum Wallerns

Vor in etwa 150 Zuschauern zeigten sich die Offensivfraktionen beider Teams vom Start weg enorm engagiert, was das Kreieren von Top-Gelegenheiten betrifft. Einziges, entscheidendes Manko: Man ließ die Präzision im vordersten Drittel schmerzlich vermissen, um in Führung zu gehen. Während auf Seiten der Neuhofer-Elf das gut harmonierende Angriffsduo, bestehend aus Mario Saraf und Oliver Affenzeller, der in Minute 25 einen Kopfball an die Latte setzte, eine gewisse Gefahr ausstrahlte, fand Friedburgs Mersudin Jukic in Hälfte eins eine gute Chance vor. In Minute 33 kam es dann zu seiner Szene in Wallerns Strafraum, die für mächtig Diskussionsstoff sorgte. Friedburgs Offensivmann Timo Neuhofer drang mit dem Ball am Fuß in die Box ein und wurde mit unerlaubten Mitteln gestoppt, ein Pfiff blieb aber aus.

Jukic zeigt keine Nerven vom Kreidepunkt

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Statik einer insgesamt niveauvollen Begegnung, der es einzig und allein an Toren mangelte, wenig. Während es die SPG Wallern/St. Marienkirchen nicht wirklich schaffte, über die Flügel Druck zu erzeugen, gleichzeitig aber über das Zentrum immer wieder zu gefährlichen Vorstößen kam, sorgten die Hausherren auf den Außenbahnen für mächtig Betrieb. Die Defensivreihen beider Mannschaften machten es in dieser Phase aber richtig stark, verteidigten kompakt und ließen keinen Treffer zu. Als viele schon mit einem leistungsgerechten Remis rechneten, ertönte noch einmal der Pfiff des Unparteiischen, der nun ein spielentscheidender Charakter zukam. Die Vorgeschichte: Friedburgs Joker Izudin Delic hatte sich in der Nähe der Eckfahne geschickt gegen zwei Mann durchgesetzt, zog in den Strafraum ein und ging dann nach einem Körperkontakt mit einem Defensivakteur Wallerns zu Boden – Grund genug für den Schiedsrichter, auf Strafstoß zu entscheiden. Eine brutal harte Vorgehensweise, die auf Seiten der Gäste selbstredend für Irritation, ja Unverständnis sorgte. Jukic war das herzlich egal. Er schnappte sich das Leder, versenkte es humorlos vom Kreidepunkt und hält nun bei starken elf Saisontoren (92.).

Stimmen zum Spiel:

Robert Pessentheiner (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Der Elfer war wohl weniger als die Szene in Hälfte eins. Der Pfiff war sicherlich schmeichelhaft für uns. Wir sind insgesamt sehr diszipliniert aufgetreten. Wir hätten auch mit dem einen Punkt gut leben können. Er wäre wohl auch gerecht gewesen.“

Der Beste: Halid Hasanovic (IV)

Rainer Neuhofer (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„In Anbetracht der Tatsache, dass wir am Dienstag gespielt haben, haben wir das heute ordentlich gemacht. Ich hätte den Punkt gerne mitgenommen. Dieser wäre auch mehr als in Ordnung gewesen. So ist das natürlich bitter.“

Der Beste: Philipp Mitter (IV)

