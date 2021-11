SPG Wallern/St. Marienkirchen geht gegen Union St. Florian leer aus - 4:2 Heim-Erfolg der Gruber-Elf

Details Samstag, 06. November 2021 09:38

Trotz langer Überzahl gelang es der Union T. T. I. St. Florian am vergangenen Wochenende nicht, mit einem vollen Erfolg wieder für kräftig Bewegung am Punktekonto zu sorgen. Dennoch baute man mit jenem Remis gegen Bad Schallerbach die Serie von ungeschlagenen Partien auf stolze drei aus und kann mit der Ausbeute von sieben Zählern aus den letzten drei Spielen überaus zufrieden Bilanz ziehen. Am gestrigen Abend empfing die Gruber-Elf im Zuge der 14. Runde der Oberösterreich-Liga die gebeutelte Mannschaft der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, welche man letztlich mit einer 4:2-Pleite kompromisslos wieder nach Hause schickte und in der Tabelle umgehend überholte.

Traumstart für Gäste - Reaktion der Gruber-Elf schlichtweg furios

Dabei waren es vor rund 150 Zusehern die Trattnachtaler, die nach nicht einmal 120 Sekunden bereits eiskalt zuschlugen und den Kontrahenten mit brutaler Effizienz früh überrumpelten. Mario Saraf netzte nach einem vermeidbaren Abwehrfehler der Sängerknaben trocken sowie überlegt zum 1:0 ein. Doch was die Gastgeber in weiterer Folge ablieferten, war schlichtweg beeindruckend. Man zeigte sich vom baldigen Nackenschlag keineswegs beeindruckt, spielte mutig nach vorne und zog den Neuhofer-Schützlingen mit drei Treffern innerhalb von fünfzehn Minuten regelrecht den Stecker: Zunächst vollendete Radek Gulajev per Kopf einen schnell vorgetragenen Angriff (15.), nur zwei Minuten später war Gernot Falkner zur Stelle und überlupfte den Gäste-Keeper mit technischer Finesse. In Minute 30 trat abermals Gulajev in den Mittelpunkt des Geschehens und schoss nach einem idealen Zuspiel in die Tiefe staubtrocken zur verdienten Pausenführung ab – 3:1, Spiel gedreht.

Heimsieg auch dank starker Torhüterleistung kaum mehr in Gefahr

Wer in Durchgang zwei an ein Comeback der Spielgemeinschaft aus dem Trattnachtal glaubte, wurde von Markus Piesinger keine vier Minuten nach dem Seitenwechsel eines Besseren belehrt. Erwähnter Akteur kam im Strafraum zum Abschluss, knallte das Leder humorlos unter die Latte und erstickte damit einhergehend jegliche Hoffnungen der Gäste auf einen Punktegewinn im Keim. Und dennoch, die Neuhofer-Elf zeigte Moral, ließ sich vom Spielstand keineswegs beirren und legte das Augenmerk weiterhin auf die Offensive. Es war eine Phase der Partie, in der der Anschlusstreffer des Gastes zunehmend stärker in der Luft lag und die Hausherren ihrem Schlussmann Rene Engel, der heute zwischen den Pfosten das Vertrauen bekam, zu verdanken hatten, mit einem komfortablen Vorsprung in die finalen Minuten zu gehen. Letztlich knackten die Trattnachtaler jedoch den Abwehrriegel der Sängerknaben zum zweiten Mal an diesem Abend und sorgten in Person von Philipp Mitter, der nach einem Corner auf 4:2 verkürzte, nochmals für Spannung. Trotz beeindruckender Schlussoffensive sollte es allerdings für die Gäste für keinen weiteren Treffer mehr reichen, man musste mit leeren Händen die Heimreise antreten.

Stimme zum Spiel

Mario Bramberger (Sektionsleiter Union T. T. I. St. Florian):

„Das war eine bärenstarke Leistung unserer Mannschaft, die trotz frühem Rückstand stets an sich geglaubt und das Spiel gedreht hat. Wir haben gezeigt, dass wir uns in den vergangenen Wochen weiterentwickelt haben und auch in Drangperioden des Gegners ohne Gegentor bleiben können. Von dem her war es sicherlich ein verdienter Sieg.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Radek Gulajev (ST), Rene Engel (TW)

