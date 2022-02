Lukas Leitner beschert Union Mondsee drei Zähler! Hauchzarter Auswärtserfolg gegen ASK St. Valentin

Details Samstag, 26. Februar 2022 18:19

Kam der vorzeitige Abbruch der Oberösterreich-Liga im Herbst für einige in Hochform agierenden Mannschaften zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, so spielte dieser wohl auch dem einen oder anderen Team durchaus in die Karten. Dazu zählen dürfte sich auch der ASK Case IH Steyr St. Valentin, der nach einer wahren Monsterserie samt langzeitiger Tabellenführung in den letzten Runden der Hinserie zusehends an Fahrt verlor. Zum verspäteten Abschluss der Herbstmeisterschaft empfing man nun mit wiederaufgeladenen Batterien die Union Raiffeisen Mondsee, welche in der Rückrunde intern als auch extern hinter den Erwartungen zurückblieb. Nichtsdestotrotz gelang es am heutigen Nachmittag sogleich für ein großes Lebenszeichen zu sorgen, holte die Mamoser-Elf auswärts drei Punkte.

Beide Teams testen zunächst nur Aluminium

Auf tiefem Boden taten sich beide Mannschaften zunächst schwer, über spielerische Wege ins gefährliche Drittel zu gelangen. Vielmehr war es zunächst ein langsames Abtasten und Sicherheit bekommen, was für die rund 200 Zuseher zu Beginn keinen fußballerischen Leckerbissen bedeutete. Beidseits agierte man zudem vorrangig mit hohen Bällen, womit die jeweilige Abwehrreihe jedoch kaum vor Probleme gestellt wurde. Erst ab der 30. Minute sorgten die Hausherren für eine höhere Schlagzahl und damit umgehend für Torchancen. So ließen binnen weniger Augenblicke Felix Bogner und Thomas Fröschl aussichtsreiche Möglichkeiten ungenutzt verstreichen. In Minute 37 dann die größte Chance für den Gastgeber: Daniel Guselbauer fasste sich ein Herz und schloss wuchtig ab, traf bei seinem Versuch jedoch nur die Querlatte. Doch damit nicht genug: Auch auf der Gegenseite testeten nun die Gäste aus Mondsee die Stabilität des Aluminiums in St. Valentin und verpassten damit nur hauchzart die Pausenführung.

Jörgner entschärft Penalty, Mondsee mit Lucky-Punch

Wuchtig und energiereich startete die Heimmannschaft nach dem Seitenwechsel in die zweite Halbzeit und schienen die Mondseer damit umgehend zu überrumpeln. Nach einem Foul von Schlussmann Franz Jörgner im eigenen Strafraum hatten die Riedl-Schützlinge nach nicht einmal sieben Minuten die große Möglichkeit, vom Elfmeterpunkt früh in Front zu gehen. Jörgner machte jedoch seinen Fehler umgehend wieder gut und fischte den an sich stark getretenen Penalty von Thomas Himmelfreundpointner eindrucksvoll aus dem Eck. Unbeirrt von jener vergebenen Chance traten die Gastgeber auch im Anschluss sehr präsent auf, das Tempo im letzten Drittel kontinuierlich erhöhend. Doch auch die Mondseer, die über weite Strecken stabil und tapfer verteidigten, erhöhten in den Schlussminuten die Schlagzahl und suchten ihr Heil in der Offensive. Es war nun beiden Teams durchwegs zuzutrauen, für den Lucky-Punch zu sorgen. Gelingen sollte dieser letztlich der Mamoser-Truppe, die nach einem wuchtig vorgetragenen Angriff inklusive präzisem Stanglpass in Person von Topstürmer Lukas Leitner den späten Siegestreffer markierten (87.).

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Raiffeisen Mondsee):

„Es war eine sehr disziplinierte Gesamtleistung der Mannschaft auf einem schwierigen Untergrund. St. Valentin hatte zeitweise mehr vom Spiel, wir haben aber konsequent verteidigt und auch unsere Chancen in der Offensive gehabt. Es tut gut, mit drei Punkten ins Frühjahr zu starten.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Tobias Karrer (RAV), Franz Jörgner (TW), Ernst Grundner (IV)