Klassische Nullnummer zwischen SPG Weißkirchen/Allhaming und Union Mondsee

Einen idealen Start verbuchten sowohl die SPG Allhaming/Weißkirchen als auch die Union Raiffeisen Mondsee, die jeweils mit Siegen einen Auftakt nach Maß in die Frühjahrsmeisterschaft der Oberösterreich-Liga hinlegten. Am heutigen Freitag kam es zum direkten Aufeinandertreffen eben erwähnter Mannschaften, bei dem es insbesondere für die Heimmannschaft zu punkten galt, um mit einem vollen Erfolg weiterhin an der Spitze des Klassements dranzubleiben. Dies gelang letztlich nur bedingt, wurden doch nach einem hart umkämpften Match die Punkte geteilt – 0:0 das Endergebnis.

Jeweils eine Großchance auf beiden Seiten

Dabei war es vor etwa 150 Zusehern in Weißkirchen ein über weite Strecken äußerst ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften fokussierten sich zunächst vorrangig auf den eigenen Abwehrverbund, um sich insbesondere in der Anfangsphase kein Gegentor zu fangen. Demzufolge entwickelte sich jedoch ein weitestgehend chancenarmes Aufeinandertreffen, das mit echten Highlights wahrlich geizte. Aufseiten der Zebras war es Valentin Grubeck, der die wohl größte Möglichkeit auf eine Führung vorfand, sein Lupfer verfehlte das Ziel jedoch nur um Haaresbreite. Die Mamoser-Elf hingegen musste sich bis kurz vor der Halbzeit gedulden, ehe man auch selbst für Gefahr im Strafraum des Kontrahenten sorgen konnte. Tobias Freinberger scheiterte allerdings aussichtsreich an Heim-Schlussmann Lorenz Höbarth.

Treffer bleiben aus

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Charakteristik der Partie unverändert. Beide Teams standen defensiv ungemein kompakt und taten sich enorm schwer, die jeweilige Abteilung Attacke in Szene zu setzen. Mehr als die eine oder andere Halbchance sollte keiner Mannschaft über die verbleibenden 45 Minuten mehr gelingen, wenngleich dahingehend das Übergewicht minimal aufseiten der Olzinger-Schützlinge lag. Zudem blieben Standardsituationen ein stetiger Gefahrenherd, der an diesem chancenarmen Freitagabend jedoch auch zu keinerlei Zählbarem umgemünzt werden konnte. Somit blieb es letztlich bei einem gerechten Unentschieden, mit dem wohl beide Teams durchwegs leben können.

Stimmen zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Raiffeisen Mondsee):

„Das war eine klassische 0:0-Partie. Es gab kaum nennenswerte Torchancen, beide Abwehrreihen haben so gut wie gar keine Möglichkeit zugelassen. Wir nehmen den Punkt sehr gerne mit. Wir hatten nun zwei schwierige Auftaktspiele in der Fremde und haben da 4 Punkte geholt und kein einziges Tor kassiert, damit können wir sehr zufrieden sein.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Oliver Holzinger (IV), Florian Schmidt (IV)

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir sind uns alle einig, dass dieses Unentschieden heute gerecht ist. Wir sind in letzter Zeit, was die Punkteausbeute betrifft, sicher verwöhnt worden. Heute müssen wir uns eben mit nur einem Zähler zufriedengeben. Nächste Woche werden wir wieder voll angreifen.“

Die Besten: -