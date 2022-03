ASKÖ Oedt rollt weiter unaufhaltsam - 3:1-Auswärtserfolg gegen SPG Wallern/St. Marienkirchen

Details Samstag, 05. März 2022 07:51

Mit unfassbarer Verspätung brachte die ASKÖ Oedt am vergangenen Wochenende den verdienten Herbstmeistertitel in trockene Tücher. Am heutigen Abend ging es nun zur SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, die nach wie vor noch nicht hundertprozentig zu alter Stärke gefunden hat – zumindest erwecken die letzten Ergebnisse der Trattnachtaler eben jenen Anschein. Auch diesmal zeigte man eine durchwegs starke Leistung, gegen den Tabellenleader der Oberösterreich-Liga sollte es jedoch für keine Punkte reichen.

Gastgeber mit der Führung, Oedt schlägt noch vor der Pause zurück

Dabei war es vor allem von den Hausherren von Beginn an eine erneut aufopferungsvolle Vorstellung. Beidseits wurde kaum, bis gar keine Anlaufzeit benötigt, die Visiere umgehend scharf gestellt. Nach einer insbesondere von Zweikämpfen geprägten Anfangsphase erhöhten zunächst die Neuhofer-Schützlinge entscheidend die Schlagzahl und brachten sich in einer bis dahin ausgeglichenen Partie mit brutaler Effizienz in Front: Oliver Affenzeller war in Minute 16 zur Stelle und netzte eiskalt zur Führung ein. Die namhaft besetzte Offensive des Kontrahenten war bis zu diesem Zeitpunkt nur selten tatkräftig in Erscheinung getreten. Ein Umstand, der sich bis zur 31. Minute auch nicht ändern sollte. Dann dafür aber so richtig: Mit ungemeinem Tempo setzte sich Alexander Peter technisch versiert durch, um den in der Mitte einlaufenden Manuel Schmidl per Stanglpass zu bedienen, der keine Mühe mehr hatte, den Ball zum 1:1 über die Linie zu drücken. Ein Treffer, der das Momentum umgehend aufseiten der ASKÖ Oedt drehte, die kurz vor der Pause nun noch Möglichkeiten vorfanden, das Spiel gänzlich zu drehen – vorerst ohne Erfolg.

Hausherren bemüht, jedoch ohne weiteren Torerfolg

Mit wieder mehr Elan kamen die Trattnachtaler aus den Kabinen, die dem frisch gebackenen Herbstmeister sogleich einen offenen Schlagabtausch boten: Chancen hier wie da, die Tore machten jedoch schließlich wieder die Gäste. Dieses Mal war es Lukas Paulik, der nach einer Standardsituation nicht nur seinen Premierentreffer für seinen neuen Verein erzielte, sondern damit umgehend seine Mannen in Front hievte (58.). Es folgte eine Phase, in der sinngemäß die Gastgeber die Initiative ergriffen und fortan vehement auf den abermaligen Ausgleich drückten. Dahingehend sollte auch eine gelb-rote Karte von Jakob Karlinger den Bemühungen der Neuhofer-Truppe keinen Abbruch tun, der Gegner wurde nun regelrecht in dessen Hälfte eingeschnürt. Gegen den ungemein kompakten Abwehrverbund der Kablar-Elf kam man allerdings nur selten zu wirklich namhaften Einschussmöglichkeiten. So waren es abermals die Gäste, die bereits in der Nachspielzeit Nägel mit Köpfen machten und nach einem Konter die Heimniederlage der Trattnachtaler besiegelten: Der eingewechselte Rumen Kerekov besorgte den 3:1 Endstand.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Das war eine geschlossen starke Mannschaftsleistung. Auch nach Rückstand haben die Jungs immer weiter gemacht, den Ausgleich erzielt und um ein Haar vor der Pause dann noch das Spiel gedreht. In Halbzeit zwei haben wir dann den meiner Meinung nach verdienten Sieg eingefahren.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Lukas Paulik (ZM), Oliver Fischer (TW)