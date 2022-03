ASK St. Valentin mit erstem Punktgewinn im Frühjahr gegen SU St. Martin/M.!

Details Samstag, 05. März 2022 19:01

Durch einen mitreißenden 3:0-Auswärtserfolg unterstrich die SU Strasser Steine St. Martin bereits zum Frühjahrsauftakt ihre Ambitionen, bis zum Ende der Meisterschaftssaison der Oberösterreich-Liga in Sachen Titelkampf ein Wörtchen mitreden zu wollen. Am heutigen Nachmittag musste man die Reise zum ASK Case IH Steyr St. Valentin antreten, bei dem der Start so gar nicht nach Wunsch verlaufen war – gegen Mondsee kassierte man eine empfindliche 0:1-Pleite. Wiedergutmachung gelang am heutigen Nachmittag nur bedingt, kam man doch schlussendlich nicht über ein Remis hinaus.

Kaum Highlights in Durchgang eins

Für die rund 200 Zuseher war es vom Anpfiff weg kein fußballerischer Leckerbissen. Ein Umstand, der weitestgehend jedoch dem ungemein schwer zu bespielenden Terrain geschuldet war. Die logische Folge: Eine Unmenge an techischen Fehlern, Ballverlust und damit einhergehend ein kaum entstehender Spielfluss. Denkbar schwierig fiel den agierenden Akteuren demnach auch das Kreieren von Tormöglichkeiten, ließen eben erwähnte Faktoren ein schnelles sowie präzises Kombinationsspiel doch kaum, bis gar nicht zu. Somit ging es nach einer enorm chancenarmen ersten Hälfte auch mit einem 0:0 in die Kabinen.

Hausherren mit vermeintlicher Vorentscheidung - Gäste schlagen noch zurück

Durchgang zwei änderte sich zunächst dergestalt, dass beide Mannschaften nun mit etwas offenerem Visier agierten und ihre Offensiv-Bemühungen intensivierten. Dies gelang insbesondere den Hausherren, die nun im letzten Drittel für eine deutliche Tempoerhöhung und somit auch Gefahrensteigerung sorgen konnten. Ein Treffer lag nun durchwegs in der Luft. In der 80. Minute war es schlussendlich so weit: Nach einer Fehlerkette der Gästedefensive konnte Marco Bühringer per Stanglpass ideal bedient werden, erwähnter Akteur brachte das runde Leder anschließend kompromisslos im Gehäuse unter – 1:0. Die Vorentscheidung? – Nicht mit der SU St. Martin/M., die in den folgenden Minuten ihre beste Phase der Partie hatten und kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit noch die rettende Antwort zum Punktegewinn parat hatten: Durch eine Standardsituation kam der Ball auf die zweite Stange, wo Jindrich Rosulek jenen gekonnt verarbeitete und mit viel Übersicht an die Strafraumkante ablegte. Dort traf Simon Schauberger die Kugel perfekt und ließ mit einem satten Schuss ins kurze Eck Heim-Goalie Jetzinger keine Abwehrchance.

Stimme zum Spiel

Christoph Rudelstorfer (Sportlicher Leiter SU Strasser Steine St. Martin):

„Es war für uns die erste Partie auf Naturrasen, dementsprechend lief es so wie wir es uns vorgestellt haben. Es war auf dem Untergrund für beide Teams ungemein schwierig. Zudem haben uns heute zwei Verletzungen etwas zurückgehauen. Das Unentschieden geht aber so denke ich in Ordnung.“

Der Beste: Martin Dudak (IV)