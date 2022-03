SPG Weißkirchen/Allhaming erklimmt mit Heimsieg gegen SV Micheldorf vorübergehend Tabellenspitze

Details Samstag, 19. März 2022 10:48

Auf furiose Manier behauptete sich am vergangenen Wochenende die SPG Weißkirchen/Allhaming als erster Verfolger des Tabellenführers aus Oedt, als man die SU St. Martin/M. mit 3:2 übertrumpfte. Vor heimischem Publikum galt es am heutigen Abend gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf eben jenes vorbildhafte Ranking in der Oberösterreich-Liga zu behaupten, um den Druck auf die absolute Spitze weiter aufrechtzuhalten. Dieses Vorhaben wurde von den Zebras mustergültig in die Tat umgesetzt – man fuhr einen ungefährdeten 3:0-Erfolg ein.

Keine Tore zur Pause

Aufgrund der ungemein kritischen Tabellensituation galt es insbesondere für den Gast aus Micheldorf am gestrigen Abend für brutal wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sorgen. Dementsprechend aggressiv und engagiert starteten die Grün-Weißen auch in dieses Aufeinandertreffen. Ein Umstand, mit dem die Spielgemeinschaft aus Weißkirchen vor allem in der Anfangsviertelstunde gehörig zu kämpfen hatte. Wirklich zwingend wurden die Gäste in dieser frühen Phase jedoch nicht, weswegen fortan die Zebras zusehends mehr Zugriff und damit auch Gefahr aufbauen konnten. So verstand es die Olzinger-Truppe nun besser, Ball und Gegner laufen zu lassen, um im entscheidenden Moment durch gezielte Tempoverschärfungen ins letzte Drittel vorzustoßen und sich dort aussichtsreiche Einschussmöglichkeiten zu verschaffen. Die wohl größte Chance in Durchgang eins fand Michael Schröttner vor, der alleine vor Gäste-Keeper Hüttner jedoch die nötige Präzision im Abschluss vermissen ließ und das Gehäuse hauchzart verfehlte. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Zebras machen Nägel mit Köpfen

Das erste Highlight in Halbzeit zwei ließ dann nicht lange auf sich warten: Torjäger Florian Templ wurde im gegnerischen Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht, verwandelte den darauf fälligen Penalty selbst souverän und brachte damit seine Zebras mit 1:0 in Front (52.). Ein idealer Start für den Gastgeber, der nun erst so richtig loszulegen schien. Keine sieben Minuten später wurde Michael Schröttner mustergültig von Valentin Grubeck in Szene gesetzt, blieb dieses Mal vor dem Gehäuse abgeklärt und schoss zum 2:0 trocken ein. Die Grün-Weißen, die über weite Strecken insbesondere offensiv vieles schuldig blieben, waren in weiterer Folge bemüht, eine passende Antwort auf erwähnten erneuten Rückschlag zu geben – vergebens. Schlichtweg zu wenig ideen- sowie temporeich waren die Aktionen der Zauner-Boys, um den ohnehin so stabilen Abwehrverbund der Zebras in Verlegenheit zu bringen. Schließlich sorgte aufseiten des Gastgebers Valentin Seidel dafür, dass auch die letzte Hoffnung des SV Micheldorf auf einen Punktegewinn im Keim erstickt wurde (69.). Im Anschluss waren die Zebras dann einem weiteren Treffer verdächtig nahe, letztlich blieb es aber beim zweifelsohne verdienten Heimsieg der Spielgemeinschaft Weißkirchen/Allhaming, die damit zumindest vorübergehend die absolute Tabellenspitze der Oberösterreich-Liga erklommen.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir haben heute ein wenig gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Vor der Pause haben wir es dann verabsäumt, in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Chancen dann gemacht und über neunzig Minuten gesehen völlig verdient gewonnen.“

Der Beste: Oliver Pollak (ZM)