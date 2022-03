SU St. Martin/M. zeigt mit Auswärtssieg gegen SPG Friedburg/Pöndorf bärenstarke Reaktion auf letztwöchigen Rückschlag

Details Sonntag, 20. März 2022 10:10

Nach dem Rückschlag im Spitzenduell am vergangenen Wochenende stand die SU Strasser Steine St. Martin/M. am heutigen Nachmittag gehörig unter Zugzwang, möchte man weiterhin den Kontakt zu den vordersten zwei Plätzen der Oberösterreich-Liga aufrechterhalten. Um dies zu realisieren, mussten die Nimmervoll-Schützlinge die Reise zur SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf antreten. Dort gab sich die Mannschaft aus dem Mühlviertel jedoch keine Blöße und gewann letztlich verdient mit 3:1.

Zarte Gäste-Führung zur Pause

Dabei legten die Gäste den Grundstein für den späteren Auswärtserfolg bereits nach gerade einmal fünf gespielten Minuten: Nach einem Lindak-Freistoß war Martin Dudak zur Stelle, übernahm das runde Leder direkt und brachte seine Mannschaft damit früh in Front. Jene Führung stand jedoch nur Augenblicke darauf erstmals gehörig auf dem Prüfstand, als der in Topform agierende Jonas Reitter allein vor Gäste-Keeper Neumüller auftauchte, welcher den Abschluss des Goalgetters jedoch spektakulär zu vereiteln wusste. In weiterer Folge war es die Nimmervoll-Elf, die deutlich mehr vom Spiel hatte und auch die klar besseren Torchancen vorfand. Michael Wild und Jindrich Rosulek fanden dabei die besten Einschussmöglichkeiten in Durchgang eins vor, brachten den Ball jedoch nicht im Gehäuse des Kontrahenten unter. Somit ging es mit einem knappen, aber verdienten 1:0 für die Mühlviertler in die Kabinen.

Nimmervoll-Schützlinge bringen Führung über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig an der Charakteristik der Partie. Die Hausherren hielten gegen einen stark aufspielenden Gegner wacker dagegen, hatten jedoch insbesondere im letzten Drittel Schwierigkeiten, für wirklich Gefahr zu sorgen. Umso höher schrillten die Alarmglocken stets bei Angriffen der Gäste, die zunächst abermals durch Michael Wild eine Großchance vorfanden und schließlich in Person von Michael Pichler den Vorsprung erhöhten (59.). Als aufmerksamer Assistgeber war der ohnehin groß aufspielende Youngster Wild in Erscheinung getreten. Sah nun zu diesem Zeitpunkt bereits alles nach einem klaren Auswärtserfolg der SU St. Martin/M. aus, sollte sich dies nur kurze Zeit später postwendend ändern. So schlugen nämlich die Hausherren aus Friedburg in Minute 72 durch einen verwandelten Elfmeter von Halid Hasanovic zurück und brachten mit diesem Treffer umgehend wieder Spannung in die Begegnung. Die darauffolgenden Bemühungen des Gastgebers, noch ein weiteres Tor nachzulegen, sollten an diesem Nachmittag jedoch einfach nicht reichen – zu abgeklärt auch das Defensivverhalten des Kontrahenten. Dieser stand im Abwehrverbund über die gesamte Spielzeit brutal diszipliniert sowie kompakt und ließ kaum zwingende Einschussmöglichkeiten der Spielgemeinschaft Friedburg/Pöndorf zu. Zudem stach man in der letzten Minute der Nachspielzeit zum dritten Mal an diesem Nachmittag zu und machte damit den Deckel drauf. Dabei profitierte Thomas Pfoser von einem haarsträubenden Abspielfehler des Gastgebers und konnte dadurch problemlos zum 3:1-Endstand einschießen.

Stimme zum Spiel

Christoph Rudelstorfer (Sportlicher Leiter SU Strasser Steine St. Martin/M.):

„Das war über neunzig Minuten sicher ein verdienter Sieg. Wir hatten heute einen guten Tag, waren bissig im Zweikampf und haben nach vorne immer wieder gute Möglichkeiten kreiert. Defensiv haben wir wenig zugelassen.“

Die Besten: Michael Wild (LMF), Marco Magauer (ZM), Simon Schauberger (ZM), Manuel Pichler (ST)