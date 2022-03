Erneut Retter in Not - Lukas Leitner sichert Union Mondsee in der Nachspielzeit Punkt gegen Union Edelweiss

Details Freitag, 25. März 2022 21:53

Nach der coronabedingten Absage vor zwei Wochen war die Union Edelweiss Linz am vergangenen Wochenende völlig außer Tritt gekommen, konnte an die zuvor starken Leistungen keineswegs anknüpfen und musste sich dem damaligen Inhaber der roten Laterne aus Bad Ischl geschlagen geben. Dementsprechend gewillt war man am heutigen Abend auswärts bei der Union Raiffeisen Mondsee eine Reaktion zu zeigen und umgehend wieder in der Oberösterreich-Liga anzuschreiben. Schlussendlich gelang dies nur bedingt, musste man sich doch letztlich mit einem 1:1-Remis zufriedengeben.

Doppeltes Aluminium in Durchgang eins

Dabei waren von Beginn an beiden Mannschaften zunächst eine gewisse Unsicherheit und das fehlende Selbstverständnis im eigenen Ballbesitz anzumerken. Technische Unsauberkeiten hier und da sowie viele Zweikämpfe im Mittelfeld verhinderten zwar das Aufkommen eines Spielflusses, dennoch sollten sowohl die Gastgeber als auch die Linzer zu einer Vielzahl an Torgelegenheiten kommen. Die wohl beste Möglichkeit hatte zunächst der Gast aus der Landeshauptstadt nach nicht einmal 120 Sekunden, das Quergebälk verhinderte jedoch eine frühe Führung der Kondert-Elf. Auch die Union Mondsee testete die Stabilität des Aluminiums, Ilija Ivic setzte seinen wuchtigen Kopfball an die Latte (21.). Bis zur Pause blieb es ein munteres Aufeinandertreffen, für ein Tor sollte es jedoch auf beiden Seiten nicht reichen.

Lukas Leitner spät vom Punkt erfolgreich

Nach dem Seitenwechsel hatten zunächst die Gäste etwas mehr von der Partie, wenngleich auch die Hausherren insbesondere nach Balleroberung oftmals blitzschnell umschalteten, schnörkellos im letzten Drittel des Kontrahenten auftauchten und dort umgehend für Gefahr sorgten. In Minute 63 dann jedoch der Nackenschlag der Linzer, die selbst nach Gewinn des runden Leders nicht lange fackelten, ihr Heil in der Offensive suchten und in Person von Topstürmer Kenan Ramic eiskalt zustachen. Erwähnter Akteur drang energiereich in den Sechzehner ein, ließ einen Abwehrspieler der Mondseer elegant sowie technisch versiert aussteigen, um dann ins kurze Eck wuchtig einzuschießen – 1:0. Die Gastgeber reagierten im Anschluss, brachten unter anderem drei neue Spieler und setzten im Finish alles auf eine Karte. Trotz einigen Einschussmöglichkeiten in den letzten Minuten dieser Partie sah es jedoch bis kurz vor dem Ende nach einer erneuten Pleite für die Mamoser-Truppe aus, ehe wenige Augenblicke vor Abpfiff Maximilian Grössinger im Strafraum regelwidrig gestoppt wurde, Lukas Leitner den fälligen Elfmeter abgebrüht verwandelte und damit doch noch einen Punktgewinn für seine Mannen sicherte.

Stimmen zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Raiffeisen Mondsee):

„Leider hilft uns der eine Punkt auch nicht wirklich weiter. Um sich in dieser engen Situation ein wenig Luft zu verschaffen, brauchen wir wieder drei Punkte. Die Moral von unserer Mannschaft hat aber auf jeden Fall gestimmt.“

Die Besten: -

Lukas Moser (Sportlicher Leiter Union Edelweiss Linz):

„Über neunzig Minuten gesehen war es ein gerechtes Unentschieden. Wenn man mit dem Schlusspfiff noch einen Elfmeter bekommt, ist das natürlich bitter. Am Ende des Tages hat sich Mondsee den Punkt aber verdient.“

Die Besten: Kenan Ramic (ST), Saldin Pezic (ZM)