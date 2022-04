Union Mondsee mausert sich zum Angstgegner der ASKÖ Oedt - Mamoser-Elf fügt Tabellenführer zweite Saisonniederlage zu

Details Samstag, 02. April 2022 21:59

Eine bis dato Saison par Excellence liefert die ASKÖ Oedt ab – bereits seit unglaublichen 14 Partien sind die Trauner ungeschlagen, zudem stellt man die beste Offensive und Defensive der Oberösterreich-Liga. Dementsprechend klar waren die Rollen auch am heutigen Nachmittag verteilt, als man auf eigener Anlage die Union Raiffeisen Mondsee, für die es zuletzt alles andere wie am Schnürchen lief, empfing. Und doch kam letztlich alles anders: Gegen unter dem Strich clever agierende Mamoser-Schützlinge machte die mit prominenten Akteuren bestückte ASKÖ Oedt keinen Stich und ging - wie bereits im Herbst - sang- und klanglos als Verlierer vom Platz.

Mondsee erwischt Hausherren eiskalt

Bereits vor der Partie standen die Sterne für den Gastgeber nicht ideal, musste man doch den einen oder anderen verletzungs- bzw. krankheitsbedingten Ausfall verkraften und konnte folglich nicht mit der eingespielten Mannschaft von Beginn an aufwarten. Zudem genehmigte man Leistungsträgern wie Nenad Vidackovic oder Ivan Leovac angesichts des zuletzt dichten Programms eine Verschnaufpause und ließ diese zunächst noch auf der Bank. Und dennoch lag es nicht nur am Personal der ASKÖ Oedt, dass man zunächst nicht wie gewohnt in die Partie fand. Auch die Union Mondsee trug ihren Teil maßgeblich dazu bei, indem man von Beginn an ungemein aggressiv, laufstark sowie mutig nach vorne auftrat und dem Kontrahenten damit unerwartet starke Schmerzen bereitete. Hinzu kommt, dass die Gäste vom Mondsee eben erwähnte Attribute mit einer brutalen Effizienz vor dem Gehäuse vereinten und mittels Doppelschlag binnen drei Minuten für gewaltige Fragezeichen bei den Traunern sorgten. Lukas Leitner nach einem wuchtig vorgetragenen Angriff über die Seite (29.) und Winter-Neuzugang Tobias Karrer (32.) unmittelbar in Folge eines Eckballs stachen eiskalt zu und verschafften damit ihrer Mannschaft eine komfortable 2:0-Führung – dies war auch der Pausenstand.

Oedt bäumt sich auf, bleibt offensiv jedoch blass

Die ASKÖ Oedt reagierte in der Halbzeit, brachte mit Vidackovic, Leovac und Leonhartsberger drei für gewöhnlich gesetzte Stammspieler in die Partie und sorgte damit umgehend für frischen Wind auf dem Rasen. Das Kommando war nun klar aufseiten des Gastgebers, der sichtlich mit Wut im Bauch auf den Anschluss drückte. Was sich die Trauner heute allerdings zweifellos ankreiden lassen müssen, ist die fehlende, oder besser gesagt schlichtweg zu gering ausgefallene Durchschlagskraft in der Gefahrenzone des Kontrahenten – was man in den letzten Partien bzw. eigentlich über den gesamten Saisonverlauf par Excellence beherrschte, ließ am heutigen Nachmittag mehr als nur zu wünschen übrig. So hatten die Mondseer wenig Probleme, die vorgetragenen Angriffe des Kontrahenten zu verteidigen und schlussendlich einen, aufgrund einer cleveren Leistung nicht unverdienten, wenngleich auch überraschenden Auswärtssieg unter Dach und Fach zu bringen.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Raiffeisen Mondsee):

„Das war auf jeden Fall eine super Leistung von uns. Damit war natürlich absolut nicht zu rechnen, so realistisch mussten wir im Vorhinein schon sein. Entscheidend wird es in den nächsten Wochen werden, da geht es wirklich um das Eingemachte. Die drei Punkte heute nehmen wir dennoch sehr gerne mit. Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft!“

Die Besten: Lukas Leitner (ST), Andreas Rottensteiner (ZDM), Maximilian Grössinger (RMF), Tobias Freinberger (LV)