Union St. Florian stabilisiert sich nach heftiger Pleite – Remis gegen die SPG Pregarten

Turbulent waren sie gewesen, die vergangenen Wochen bei der Union T.T.I. St. Florian. Nach dem Trainerwechsel und dem angekündigten Rücktritt des sportlichen Leiters galt der volle Fokus heute wieder dem Sportlichen, als man auf eigener Anlage den Tabellennachbarn in der Oberösterreich-Liga SPG Algenmax Pregarten empfing. Schlussendlich wurden beim 1:1 die Punkte geteilt. Die Sängerknaben gaben somit eine durchaus gelungene Antwort auf die 2:6-Abreibung, die man in der Vorwoche in Bad Ischl kassiert hatte.

Pausenführung für die Heimischen

Der erste Durchgang ist schnell erzählt: Die Union St. Florian hatte zunächst mehr von der Partie gegen einen Kontrahenten, dem am Ende einer intensiven Englischen Woche die Spritzigkeit etwas fehlte. In der 37. Minute gelang der Schimpl-Elf dann auch das verdiente 1:0 – und das auf spektakuläre Art und Weise. Nach einem gut getimten Zuspiel in die Tiefe von Kapitän Gernot Falkner passte der erste Kontakt des Adressaten Robin Mayrhofer perfekt: Mitnahme mit der Brust, ansatzloser Abschluss, Kugel im langen Eck versenkt. In der Folge aber kaum mehr nennenswerte Offensivszenen: Während die SPG Pregarten im vordersten Drittel viel zu harmlos agierte, sprang auch auf Seiten der Union St. Florian kaum mehr als Halbchancen heraus.

SPG kommt zurück, später Platzverweis

Nach dem Seitenwechsel blieb der Gastgeber in der Defensive enorm stabil und machte es somit den Offensivakteuren des Kontrahenten richtig schwer, zur Entfaltung zu kommen. Trotzdem gelang der Gradascevic-Truppe in Minute 58 der Ausgleichstreffer. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Die SPG Pregarten profitierte dabei von einem gewaltigen Lapsus von St. Florians Keeper Rene Engel. Der Schlussmann spielte das Leder einem Pregarten-Akteur direkt in die Beine, sodass in letzter Instanz Ex-Profi Markus Blutsch den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Jener Wirkungstreffer sorgte in weiterer Folge sichtlich dafür, dass die Gäste mutiger, engagierter zu Werke gingen. Man war nun weitaus präsenter im Angriffsdrittel und fand prompt eine Top-Chance vor. Winterneuzugang Felix Hebesberger scheiterte aber aus aussichtsreicher Position. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hektisch. Während die Union St. Florian eine enorme Gefahr durch Standards ausstrahlte und sich Pregartens Torwart Klaus Schützeneder durch tolle Paraden auszeichnen konnte, sah Gästeakteur Alex Hofer die Ampelkarte und wird seiner Truppe in der kommenden Woche fehlen (91.).

Stimmen zum Spiel:

Mario Bramberger (sportlicher Leiter Union St. Florian):

„Es war eine gute Leistung von uns. Das Remis ist gerecht. Ich bin nicht unglücklich darüber. Pregarten hätte aber auch nie ein Tor gemacht, wenn wir nicht so kräftig mitgeholfen hätten.“

Die Besten: Alexander Reitbauer (RV), Robin Mayrhofer (ST)

Samir Gradascevic (Trainer SPG Pregarten):

„Das Unentschieden ist gerecht. Wenn es auswärts gegen einen Tabellennachbarn geht, bin ich mit einem Punkt sehr zufrieden.“

Die Besten: Sebastian Schröger (ZMF), Felix Hebesberger (ST)