SPG Wallern/St. Marienkirchen lässt im Derby die Muskeln spielen – verdienter Auswärtssieg gegen den SV Bad Schallerbach

Details Freitag, 08. April 2022 22:32

Derbytime auf der Anlage des SV sedda Bad Schallerbach! Sowohl die SPG Wallern/St. Marienkirchen als auch die Renner-Truppe waren in dieses prestigeträchtige Duell der Oberösterreich-Liga nach zuletzt aufsteigender Form mit einer gewissen Portion Selbstvertrauen gegangen. Schlussendlich setzte sich die Neuhofer-Elf aus Wallern durch, die sich somit auf den sechsten Zwischenrang vorschob. Unterdessen wird die Lage des Tabellenvorletzten aus Bad Schallerbach immer komplizierter, ungemütlicher.

Miliam Guerrib schockt Gäste

Vor einer tollen Kulisse, in etwa 450 Zuschauer mitumfassend, hatte die SPG, eine gewisse Dominanz ausstrahlend, vom Start weg mehr von der Partie. Irgendwie stimmig, dass die Gäste auch die erste Top-Chance des Spiels verzeichneten. Nach einem Eckball knallte der in Hochform agierende Dejan Misic das Leder an die Stange (5.). Völlig gegen den Spielverlauf stellten dann aber die Heimischen in der 24. Minute auf 1:0. Die gefährlichste Waffe im Offensivbereich Miliam Guerrib war mit einem Schuss ins lange Eck erfolgreich, nachdem er von Teamkollege Ralph Scharschinger gekonnt in Szene gesetzt worden war. Noch vor dem Pausenpfiff fand die SPG Wallern/St. Marienkirchen weitere aussichtsreiche Gelegenheiten vor: Florian Spitzer oder Sinisa Markovic ließen aber die nötige Präzision schmerzlich vermissen.

SPG endlich konsequent

Was sie vor dem Seitenwechsel vermissen hatten lassen, holten die Zaunerboys dann mit einem Doppelschlag in den Minuten 51 und 60 nach, um das Match komplett zu drehen. Endlich agierte man so richtig konsequent im vordersten Drittel. Zunächst überrumpelte man den Kontrahenten mit einer einstudierten Eckballvariante in gewisser Art und Weise, sodass Misic zum zwischenzeitlichen Ausgleich einschießen konnte. Nur neun Minuten später war Markovic aus kurzer Distanz erfolgreich, nachdem Offensivkollege Spitzer mit der nötigen Dynamik auf der rechten Seite durchgebrochen war und dann das Leder präzise zur Mitte gebracht hatte. In einer turbulenten Schlussphase waren beide Teams einem weiteren Treffer dann ganz nah: Während aber Markovic nach Foul an Misic einen Elfmeter verschoss, scheiterte Bad Schallerbachs Ivica Zelic am Aluminium.

Stimmen zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV Bad Schallerbach):

„Wallern war heute stark. Sie haben verdient gewonnen. Es war eine gute Leistung von uns. Leider stehen wir aber ohne Punkte da.“

Der Beste: Marcel Hartl (TW)

Albert Huspek (sportlicher Leiter SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Das war eine relativ klare Angelegenheit. Es war ein verdienter Sieg. Es war schon etwas enttäuschend, wie wenig der Gegner zu bieten hatte. Sie haben nicht wirklich dagegengehalten.“

Die Besten: Dejan Misic (LMF), Sinisa Markovic (ZOMF)