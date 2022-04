Kein Sieger im Derby – Union Mondsee und SV Bad Ischl teilen Punkte

Details Freitag, 08. April 2022 23:19

Nach zwei vollen Erfolgen aus den jüngsten drei Partien der Oberösterreich-Liga war der SV Zebau Bad Ischl selbstbewusst in das heutige Kräftemessen mit der Union Raiffeisen Mondsee gegangen, wobei wohl das Vertrauen in die eigenen Stärken bei der Mamoser-Truppe nach dem völlig überraschenden Sieg gegen den Spitzenreiter aus Oedt noch ausgeprägter gewesen war. Schlussendlich wurden beim 1:1 die Punkte geteilt.

Blitzstart der Hausherren

Vor rund 450 Zuschauern hatte es die Union Mondsee heute besonders eilig und stellte bereits in Minute 3 auf 1:0. Verantwortlich hierfür: Lukas Leitner. Der formstärkste Stürmer der gesamten Liga versenkte einen Elfmeter, nachdem er selbst in Bad Ischls Strafraum gefoult worden war. In der Folge entwickelte sich ein rassiges, temporeiches Match, in welchem sich die Offensivfraktionen beider Kontrahenten sichtlich bemüht zeigten, aussichtsreiche Chancen zu kreieren. Für einen weiteren Treffer reichte es in Durchgang eins aber nicht mehr.

Franjo Dramac gelingt Ausgleich

Schon vor dem Seitenwechsel war die Union Mondsee das etwas aktivere Team gewesen. Daran änderte sich nach Wiederanpfiff zunächst wenig. Die in diesen Wochen so stark performende und namhaft besetzte Offensivreihe bremste man durch diszipliniertes und kompromissloses Arbeiten im Defensivverbund geschickt aus. Einziges, entscheidendes Manko dabei war aber, dass man im Angriffsdrittel die nötige Präzision schmerzlich vermissen ließ: Dies betraf sowohl den letzten Pass als auch den Abschluss. In der 57. Minute schlug dann ein vorbildhaft kämpfendes Gästeteam zurück: Franjo Dramac schoss zum 1:1 ein. In einer insgesamt kurzweiligen, spektakulären Schlussphase, in welcher der SV Bad Ischl das aktivere, mutigere Team war, waren dann beide Mannschaften dem Siegtreffer nahe. Während aber Leitner auf Seiten der Union Mondsee eine Top-Chance ungenützt verstreichen ließ, knallte Winterneuzugang Filip Halgos, der seit seiner Ankunft einen enormen Impact auf das Spiel der Scherpink-Elf hat, das Leder an die Querlatte. Somit blieb es bei einem Remis, das den Gästen im Abstiegskampf weiter Auftrieb geben wird. Die Union Mondsee festigte unterdessen Tabellenrang elf und hielt den direkten Kontrahenten gleichsam auf Distanz.

Stimme zum Spiel:

Christoph Mamoser (Trainer Union Mondsee):

“Das war eine rassige Partie. Nach 60 Minuten würde ich auf jeden Fall von zwei verlorenen Punkten sprechen. Bis dahin hatten wir das Match klar im Griff. Nach 90 Minuten nehmen wir den Punkt mit.“

Der Beste: Oliver Holzinger (IV)