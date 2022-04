Union Mondsee beweist Moral und dreht nach frühem Rückstand Partie gegen Union St. Florian

Details Samstag, 16. April 2022 22:23

Gehörig Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben erarbeitete sich zuletzt die Union Raiffeisen Mondsee, als man sich nach schwierigen Wochen mit vier Punkten aus zwei Partien eindrucksvoll zurückmeldete. Dementsprechend nachlegen wollte die Mamoser-Truppe nun auf eigener Anlage auch gegen die Union T. T. I. St. Florian, die im Jahr 2022 so gar nicht in die Spur findet – in der Oberösterreich-Liga hält man erst bei einem vollen Erfolg. Dabei blieb es auch nach der heutigen Runde, als man den Mondseern mit 1:2 knapp unterlag.

Gäste mit der Führung - Mondsee im Anschluss mit spielerischem Übergewicht

Vor rund 250 Zuschauern starteten jedoch die Sängerknaben besser in die Partie, ging man doch bereits nach sechs verstrichenen Minuten bereits in Führung: Nach einem Freistoß kam Robin Mayrhofer – von der Heim-Abwehr völlig außer Acht gelassen – freistehend zum Kopfball und netzte staubtrocken zum 1:0 ein. Es sollte das vorerst letzte Offensivhighlight der Gäste bleiben, die sich in weiterer Folge mit einem Kontrahenten konfrontiert sahen, der fortan das Geschehen nach Belieben dominierte und immer häufiger in die gefährliche Zone eindrang. Einziges Manko der Mondseer in Halbzeit eins: Es gelang nicht, den letzten, entscheidenden Pass anzubringen und somit den hohen betriebenen Aufwand zu belohnen. Somit ging man mit einem zarten Rückstand in die Pause - wohlwissend, dass noch nichts verloren war.

Hausherren drehen Partie

So schlug man nach dem Seitenwechsel umgehend zu, und sorgte somit, mit etwas Verspätung, für den überfälligen Ausgleich: Ilija Ivic reagierte nach einem Leitner-Schuss geistesgegenwärtig und staubte den unzureichenden Abwehrversuch von St. Florian-Keeper Rene Engl eiskalt ab – 1:1. Keine zwölf Minuten später dann abermals eben erwähnte Protogonisten im Mittelpunkt des Geschehens: Dieses Mal leistete Ivic die Vorlage für Torjäger Lukas Leitner, der seit Wochen in Topform agiert, das Leder kompromisslos in die Maschen schweißte und das Match endgültig drehte. Im Anschluss taten sich die Gäste aus St. Florian schwer, aus dem Spiel heraus Torchancen zu kreieren. Umso gefährlicher wurde man jedoch stets bei Standardsituation, die letztlich aber auch keinen weiteren Treffer mehr einbringen sollten. Somit blieb es schlussendlich bei einem unter dem Strich wohl verdienten Heimsieg der Mondseer.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Das waren für uns heute extrem wichtige drei Punkte. St. Florian hatte aus dem Spiel wenig offensive Ideen und sind eigentlich nur aus Freistößen und Eckbällen gefährlich geworden. Dementsprechend war der Sieg auch verdient.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Oliver Holzinger (IV), Lukas Leitner (ST)