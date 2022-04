Erneuter Rückschlag im Titelrennen! SU St. Martin/M. muss sich zu Hause Union Mondsee geschlagen geben

Details Samstag, 23. April 2022 21:41

Völlig überraschend zog die SU Strasser Steine St. Martin/M. am vergangenen Wochenende in Bad Ischl den Kürzeren und musste damit einen herben Rückschlag im Titelrennen der Oberösterreich-Liga einstecken. Umso schneller will die Nimmervoll-Elf nun sinngemäß wieder zurück auf die Erfolgsspur – erste Möglichkeit dafür: am heutigen Nachmittag gegen die Union Raiffeisen Mondsee. Jene Mission ging jedoch gehörig in die Hose, mussten sich die Mühlviertler doch sang- und klanglos mit 0:2 geschlagen geben und hinken den Meisterschaftsambitionen folglich bereits sieben Punkte hinterher.

Mondsee führ Hausherren regelrecht vor

So viel vorweg: Was die Union Mondsee vor gut 500 Zusehern in Durchgang eins an den Tag legte, war schlichtweg atemberaubend und mitunter eine der besten Leistungen im bisherigen gesamten Saisonverlauf. Gefällig und vor allem unbekümmert kombinierten sich die Mamoser-Schützlinge von Beginn an durch die Reihen des Gastgebers, der in der Anfangsphase ungewohnte Schwierigkeiten hatte, die Angriffswellen des Kontrahenten in den Griff zu bekommen. Nachdem die Gäste mehrmals alleine vor Heim-Keeper Neumüller auftauchten, dieser jedoch eine Großchance nach der anderen bravourös vereitelte, machte man schließlich in Minute 29 Nägel mit Köpfen: Nach einer flach ausgeführten Eckballvariante kam Thomas Höltschl zum Abschluss und ließ dem Schlussmann der Mühlviertler dieses Mal keine Abwehrchance – ein Treffer, der sich bereits lange angedeutet hatte. Nur vier Minuten später legte der Gast, der sich an diesem Nachmittag phasenweise in einen richtigen Rausch spielte, umgehend nach und sorgte damit für gewaltig Fragezeichen bei den Hausherren: Dieses Mal setzte sich Lukas Leitner gekonnt sowie technisch versiert gegen Neumüller durch und netzte souverän zum 2:0 ein. Die einzig nennenswerte Chance aufseiten der Gastgeber fand dann kurz vor Ende des ersten Durchgangs Michael Wild vor – aus kurzer Distanz scheiterte der Youngstar jedoch am ebenfalls herausragend reagierenden Franz Jörgner.

Gastgeber bleibt schlichtweg zu wenig zwingend

In Halbzeit zwei änderte sich die Charakteristik der Partie dergestalt, dass sich die Hausherren nun deutlich griffiger im eigenen Spiel nach vorne präsentierten und fortlaufend den Druck auf die Mondseer erhöhten. Diese machten das aber geschickt, verteidigten konsequent gegen den Ball und ließen nur selten namhafte Torchancen des Gastgebers zu. In Minute 74 erhitzten sich schließlich die Gemüter, als Tobias Freinberger nach einer vermeintlichen Tätlichkeit die rote Karte sah – eine wohl doch sehr harte Entscheidung des Schiedsrichtergespanns, die den weiteren Spielverlauf allerdings nicht wirklich mehr beeinflussen sollte. Dafür blieben die Gastgeber am heutigen Nachmittag schlichtweg zu wenig zielstrebig im entscheidenden Drittel, um der Partie noch eine späte Wende zu geben. Damit kassierte man die zweite Pleite am Stück und muss nun gehörig aufpassen, die Titelambitionen nicht frühzeitig begraben zu müssen.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Ein ganz großes Pauschallob an unsere Mannschaft! Was wir heute, insbesondere in der ersten Halbzeit, gezeigt haben, war sensationell. Das sind ganz wichtige drei Punkte für den weiteren Meisterschaftsverlauf. Nun kommen wir langsam in etwas ruhigere Gewässer.“

Die Besten: Tobias Karrer (RV), Fabio Födinger (ZM)