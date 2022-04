DSG Union Perg dreht Partie gegen Union Edelweiss und überflügelt diese umgehend in der Tabelle

Details Freitag, 29. April 2022 21:51

Entgegengesetzte Formkurven beim Duell zwischen der Union Edelweiss Linz und der DSG Union HABAU Perg! Während sich die Landeshauptstädter zuletzt eindrucksvoll mit zwei Siegen en Suite aus einem kurzzeitigen Zwischentief zurückmeldeten, riss bei den Mühlviertlern etwas der Faden – man holte aus den vergangenen fünf Partien nur einen vollen Erfolg. Gleichzeitig bot sich der Prandstätter-Elf jedoch auch die Chance, mit einem Triumph über den heutigen Kontrahenten diesen in der Tabelle der Oberösterreich-Liga zu überholen – eine Möglichkeit, die man zu nützen wusste: Mit 2:1 ging man letztlich siegreich vom Platz.

Gastgeber geht mit Pausenpfiff in Führung

Dabei starteten die Gäste äußerst engagiert in die Partie, gingen motiviert sowie fokussiert ans Werk und verbuchten in der Anfangsphase die besseren Spielanteile. Die Prandstätter-Elf verpasste es zu diesem frühen Zeitpunkt jedoch, Kapital aus der anfänglichen, leichten Überlegenheit zu schlagen und sahen sich fortan mit einem Kontrahenten konfrontiert, der immer mehr Fuß zu fassen schien und langsam, aber sicher auch das erarbeitete Selbstvertrauen der letzten Wochen auf den Platz brachte. Dementsprechend schnell kippte nun auch das Momentum aufseiten der Hausherren, die nun insbesondere im letzten Drittel die Schlagzahl erhöhten und durch Kenan Ramic sowie Lukas Kragl die ersten großen Torchancen vorfanden. Kurz vor der Pause belohnten sich die Landeshauptstädter schließlich für die mittlerweile starke Performance: Valentin Cancic traf nach einer Standardsituation zur durchwegs verdienten Pausenführung.

Gäste drehen Partie komplett

Nach dem Seitenwechsel änderte sich schlagartig die Charakteristik des Geschehens erneut. Nun waren wieder die Gäste am Vormarsch, die mit einer taktischen Veränderung aus der Kabine kamen und den Gegner damit umgehend vor Probleme stellte. Zudem bewies man am heutigen Nachmittag eiskalte Effizienz und schlug nach bereits acht Minuten in Durchgang zwei zu: Cem Aygün traf nach einer äußerst turbulenten sowie strittigen Situation im Strafraum zum 1:1 – zuvor reklamierten die Gastgeber ein Foulspiel an ihrem Schlussmann Lukas Kitzmüller. Nichtsdestotrotz verschaffte jener Treffer der DSG Union Perg weiter Aufwind, die in weiterer Folge immer wieder für offensive Nadelstiche sorgten und in Minute 69 das Spiel endgültig drehten: Abermals netzte Cem Aygün staubtrocken ein, nachdem er zuvor von Samir Mehmeti uneigennützig bedient worden war. Mit der Führung im Rücken verteidigten die Prandstätter-Schützlinge in der Schlussphase die drei Punkte souverän und ließen kaum mehr eine gefährliche Torchance des Kontrahenten zu – 2:1 der Endstand.

Stimme zum Spiel

Alfred Pössenberger (Club Management DSG Union Perg):

„Wir wollten heute unbedingt die drei Punkte holen, um den Klassenerhalt unter trockene Tücher zu bringen. Das ist uns gelungen. Es war ein sehr umkämpftes, ausgeglichenes Spiel, in dem wir schlussendlich den Sieg vielleicht etwas mehr wollten als der Gegner.“

Die Besten: Cem Aygün (ST), Florian Himmelbauer (LV)