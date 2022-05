DSG Union Perg trotzt ASKÖ Oedt einen Punkt ab - Tabellenführung der Kablar-Elf damit futsch

Details Freitag, 06. Mai 2022 22:41

Eine nach wie vor furiose Saison liefert die DSG Union HABAU Perg ab, ist man doch nach wie vor Rang vier auf den Fersen und übertrumpft damit wohl interne wie externe Erwartungen um Welten. Nicht ganz so überraschend ist hingegen der Erfolgslauf des heutigen Kontrahenten ASKÖ Oedt einzustufen, strahlen die Trauner doch nach einem kurzzeitigen Durchhänger wieder lachend von der Spitze der Oberösterreich-Liga – zumindest die Tabellenführung verlor die Kablar-Elf nun allerdings wieder an den direkten Konkurrenten aus Weißkirchen, trennte man sich im Mühlviertel nur mit einer 1:1-Punkteteilung.

Hausherren gehen engagiert ans Werk

Dabei begegneten die Hausherren dem scheinbar übermächtigen Gegner von Beginn an auf Augenhöhe. Entscheidender Faktor gegen den insbesondere offensiv so stark aufgestellten Gast: eine heute ungemein engagierte Defensivleistung, mit der man in den ersten 45 Minuten nur selten eine wirklich gefährliche Torchance des Spitzenreiters zuließ – man agierte kompakt sowie gleichsam aggressiv gegen den Ball und ließ dem Kontrahenten damit kaum Zeit und Raum, die gefährliche Abteilung Attacke in Szene zu setzen. Selbst sorgte man für die einen oder anderen offensiven Nadelstiche, welche man, mit der letzten Effizienz ausgestattet, durchaus verwerten hätte können. Zweifelsohne leistungsgerecht ging es schließlich mit einem Unentschieden in die Kabinen.

Perg geht in Front, Joker-Abraham sticht zurück

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich kaum etwas an der Charakteristik der Partie: Die ASKÖ Oedt zwar mit deutlichem Übergewicht in punkto Ballbesitz, jedoch nur wenig zwingendem Resultat aus eben jenem. Umso kaltschnäuziger dafür dann postwendend die Gastgeber, die in Person von Mario Ebenhofer nach einem, wenngleich auch in der Entstehung strittigen, Elfmeter eiskalt zuschlugen und damit nicht unverdient in Führung gingen. Ein Tor, das bei der Kablar-Elf plötzlich Wirkung zeigte, agierten die Gäste doch im Anschluss etwas zielstrebiger und versuchten auf diese Weise, den Ausgleich zu erzwingen. Es bedurfte letztlich jedoch einem haarsträubenden Fauxpas der Hintermannschaft der Hausherren, die den Ball im Spielaufbau leichtfertig herschenkten und damit den Weg für den eben erst eingewechselten Simon Abraham ebneten, der ganz abgebrüht blieb und zum 1:1 einschoss (75.). Mit dem Momentum nun auf der eigenen Seite erspielten sich die Gäste im Anschluss zwar noch die eine oder andere Halbchance, für wirklich Zwingendes sollte es letztlich allerdings nicht mehr reichen – es blieb beim Remis, mit dem die Gäste jedoch umgehend die Tabellenführung verloren, erledigte die SPG Weißkirchen/Allhaming doch im Parallelspiel ihre Hausaufgaben und überflügelte damit die Trauner im Klassement – es bleibt spannend.

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Wir sind Oedt heute über weite Strecken auf Augenhöhe begegnet. Ich denke, dass über 90 Minuten die Punkteteilung auf jeden Fall gerecht ist. Das war vor allem defensiv eine sehr gute Leistung von meiner Mannschaft.“

Die Besten: Simon Ströbitzer (ZDM) bzw. Nenad Vidackovic (ST)