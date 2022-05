ASK St. Valentin nützt Ausrutscher der Konkurrenz und erobert nach Sieg gegen SPG Friedburg/Pöndorf Platz vier zurück!

Details Samstag, 07. Mai 2022 18:33

Schleunigst wieder auf Touren kommen war beim ASK Case IH Steyr St. Valentin angesagt, musste die Riedl-Elf doch nach zuletzt nur 3 Punkten aus ebenso vielen Oberösterreich-Liga-Spielen den direkten Konkurrenten um Platz vier, die SPG Wallern/St. Marienkirchen, vorbeiziehen lassen. Die erste Möglichkeit, den Druck auf die Trattnachtaler umgehend wieder zu erhöhen, bot sich am heutigen Nachmittag, als man auf eigener Anlage die so auswärtsstarke SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf empfing. Diese schlug man letztlich verdient mit 2:1, profitierte zugleich von einem Ausrutscher der Spielgemeinschaft aus Wallern und scheint folglich umgehend wieder auf Rang vier der Tabelle auf.

Rassiger erster Durchgang - nur die Tore fehlen

In einem hochklassigen sowie gleichermaßen temporeichen Aufeinandertreffen war in Durchgang eins kein Vorteil für eine der beiden Mannschaften zu erkennen. Man lieferte sich einen abwechslungsreichen Schlagabtausch, spielte hier wie da unbekümmert nach vorne und ließ dabei die enorme Qualität der jeweiligen Offensivreihen in bestechender Regelmäßigkeit aufblitzen. Einziges Manko, das man zweifelsohne zu bekritteln hatte, war beidseits die mangelnde Chancenauswertung. So traf Daniel Guselbauer aufseiten der Niederösterreicher bei einem wuchtigen Abschluss nur die Stange, während Ernst Öbster bei einem technisch hoch anspruchsvollen Volley an Heim-Keeper Elias Bogenreiter scheiterte. Folglich ging es torlos in die Kabinen.

Gastgeber erhöht Schlagzahl und sticht eiskalt zu

Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie, insbesondere aus Sicht der SPG Friedburg/Pöndorf, an Tempo und offensiven Highlights – jener Umstand führte umgehend dazu, dass die Hausherren zunehmend die Kontrolle übernahmen und nun klar die spielbestimmende Mannschaft waren. Dementsprechend sinngemäß gingen die Niederösterreicher dann auch nach 52 Minuten in Führung, als Felix Bogner nach einem Freistoß über Umwege zum Ball kam, dann aber geistesgegenwärtig reagierte, den Gäste-Schlussmann umkurvte und abgeklärt zum 1:0 einschob. In weiterer Folge fanden die Riedl-Schützlinge weitere aussichtsreiche Möglichkeiten vor, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen, ließen diese aber ungenützt verstreichen. Erst in der 80. Minute erlöste Thomas Himmelfreundpointner die Gastgeber, nachdem er vom Elfmeterpunkt abgebrüht zum 2:0 eingeschossen hatte. Die Antwort der Spielgemeinschaft Friedburg/Pöndorf kam letztlich zu spät, zeugte aber dennoch von einer tollen Moral innerhalb des Teams – Thomas Fenninger markierte in der Nachspielzeit den Treffer zum 2:1-Endstand.

Stimme zum Spiel

Harald Guselbauer (Sportlicher Leiter ASK St. Valentin):

„Wir haben heute ein sehr gutes Oberösterreich-Liga-Spiel gesehen. Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, nach dem Seitenwechsel haben wir die Partie dann klar dominiert. Der Sieg geht definitiv so in Ordnung.“

Die Besten: Michael Guselbauer (LV), Daniel Guselbauer (ST)