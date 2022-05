Siegesserie findet jähes Ende – SPG Pregarten zieht SPG Wallern/St. Marienkirchen unsanft den Stecker

Details Samstag, 07. Mai 2022 18:54

Mit dem Selbstvertrauen aus fünf vollen Erfolgen am Stück war die SPG Wallern/St. Marienkirchen als Favorit ins heutige Kräftemessen der Oberösterreich-Liga gegen die SPG Algenmax Pregarten gegangen. Schlussendlich setzten sich aber die Mühlviertler durch und sorgten somit dafür, dass auf Seiten der Trattnachtaler der angestrebte vierte Endrang wieder ernsthaft in Gefahr gerät. Die Gradascevic-Elf zog im Ranking indes an der Union Edelweiss vorbei.

Pausenführung für den Underdog

Eines vorweg: Über die gesamte Distanz hinweg legten die Gäste heute einen enttäuschenden Auftritt hin. Nach erwähnter Siegesserie total unverständlich: Behäbigkeit statt Esprit im vordersten Drittel, viel Krampf statt sehenswerten Kombinationen, zu passives Zweikampfverhalten statt Galligkeit im Spiel gegen den Ball. So kann man einem Kontrahenten nicht entgegentreten, der die jeweils zweitgenannten Attribute vorbildhaft an den Tag legte. In 13. Minute stellten die Pregartner folgerichtig auf 1:0 durch Stürmer Philipp Stangl, der von Ivan Zeko perfekt bedient worden war. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die SPG Wallern/St. Marienkirchen auf Stürmer Oliver Affenzeller, der sich vergangene Woche zwei Bänder in der Schulter gerissen hatte, verzichten musste. Offensivpartner Florian Spitzer war angeschlagen in die Partie gegangen und musste früh runter – vielleicht ein triftiger Grund, weshalb man so gar keinen Druck im Angriffsdrittel erzeugen konnte. Bis zum Pausenpfiff hatte die Gradascevic-Elf mehr von der Partie und strahlte insbesondere im Konterspiel eine große Gefahr aus. Für einen weiteren Treffer reichte es aber nicht.

Youngster sorgt für endgültige Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel schafften es die Zaunerboys, eine leichte Leistungssteigerung zu erzielen. Für weitaus mehr Dynamik sorgte der eingewechselte Winterneuzugang Nico Faldner, der vom SV Gramastetten aus der 1. Klasse Nord zu Wallerns Partnerverein aus St. Marienkirchen gewechselt und nun in den OÖ-Liga-Kader hochgezogen worden war. Der umtriebige Offensivakteur nutzte seine Einsatzchance und setzte dem Defensivverbund des Kontrahenten richtig zu. Aus zwei Top-Gelegenheiten konnte er aber kein Kapital schlagen. Die Heimischen legten den Fokus unterdessen sichtlich auf das Vortragen überfallartiger Angriffe nach Ballgewinn. In Umschaltsituationen wurde man durch Zeko und Lukas Grüner gefährlich. Zweitgenannter Akteur machte in der 85. Minute dann den Deckel drauf. Einer der Shootingstars der aktuellen OÖ-Liga-Saison kam auf der linken Seite in Ballbesitz, dribbelte in der Folge technisch versiert zur Mitte und zog aus rund 16 Metern ab, sodass das Leder im kurzen Eck einschlug.

Stimmen zum Spiel:

Gerhard Steiner (Club Management SPG Pregarten):

„Es war ein verdienter Sieg. Wallern hatte zwar in der zweiten Hälfte mehr Spielanteile. Wir hatten aber die besseren Chancen. Wir hätten das Match schon früher entscheiden können. Ein Pauschallob an die Truppe!“

Die Besten: Lukas Grüner (RMF/ZOMF), Markus Blutsch (ZMF)

Albert Huspek (sportlicher Leiter SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Das war zu wenig von uns – eine enttäuschende Leistung. Es war ein verdienter Sieg von Pregarten.“