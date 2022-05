Titelhoffnungen leben! SPG Weißkirchen/Allhaming ringt SPG Wallern/St. Marienkirchen mit 2:1 nieder

Details Samstag, 21. Mai 2022 08:31

Weiterhin auf Mission Titelgewinn befindet sich die SPG Weißkirchen/Allhaming nach bereits 17 ungeschlagenen Partien in Folge. Im Zuge der 27. Runde in der Oberösterreich-Liga empfing man nun die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, die nach einer furiosen Siegesserie zuletzt turbulente Wochen erlebte: So reichte es nach erwähnten Erfolgen seither zu keinem Punktgewinn mehr, zudem trat Rainer Neuhofer als langjähriger Übungsleiter zurück. Auch am gestrigen Abend zogen die Trattnachtaler gegen den Tabellenführer den Kürzeren und mussten sich knapp mit 2:1 geschlagen geben.

Hausherren stechen mit ungemeiner Kaltschnäuzigkeit zu

Die Anfangsphase dieser Begegnung gehörte ganz klar den Zebras, die sogleich voll fokussiert in die Partie starteten und den Kontrahenten zunächst insbesondere mit einer brutalen Effizienz überrannten: Nach nicht einmal vier Minuten kam Valentin Grubeck in der Mitte freistehend zum Abschluss, blieb abgeklärt und versenkte das Leder humorlos in den Maschen. Die Gäste ließen sich davon jedoch keinerlei aus dem Konzept bringen und waren um eine baldige Antwort auf den frühen Rückschlag bemüht. Es war nun eine Phase, in der man das Gefühl bekam, dass sich die Trattnachtaler klar am Vormarsch befanden und der Ausgleich wohl nur mehr eine Frage der Zeit war. Just in dieser Periode schlug ein heute kaltschnäuziger Gastgeber zum zweiten Mal an diesem Abend zu und sorgte damit für gewaltig Fragezeichen bei der Spielgemeinschaft aus Wallern: Nach einem Krachanov-Idealpass schoss Michael Schröttner präzise zum 2:0 ein (23.) – es war Torchance Nummer 2. Jener Treffer verlieh den Zebras nun aber deutlich mehr Sicherheit, man brachte den Vorsprung souverän in die Halbzeit.

Trattnachtaler verpassen nach starker Phase Ausgleich

Durchgang zwei begann dann sogleich mit einem gewaltigen Dämpfer für die Hausherren, die sich nach einem unglücklichen Eigentor von Wolfgang Klapf per Kopf plötzlich mit einem abermals aufkommenden Gast konfrontiert sahen. Es folgte nun zweifelsohne die beste Phase der Trattnachtaler am gestrigen Abend, die nun, mit dem Momentum klar auf der eigenen Seite, deutlich mehr vom Spiel hatten und eine regelrechte Drangperiode entwickelten. Einziges Manko der SPG Wallern/St. Marienkirchen: Es gelang nicht, das Übergewicht in punkto Ballbesitz und Dominanz auch in klare Torchancen umzumünzen und damit einen weiteren Treffer nachzulegen. Die Zebras verteidigten über weite Strecken geschickt, blieben abgeklärt in ihren Aktionen und tüteten damit, ohne wirklich zu glänzen, den nächsten vollen Erfolg ein – auch irgendwie eine Qualität.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir waren heute vielleicht nicht die bessere, aber sicher effizientere Mannschaft. Am Ende zählen die drei Punkte, die sind enorm wichtig. Wir befinden uns am richtigen Weg.“

Die Besten: Philipp Schopper (ZDM), Fabian Leitner (IV)

Fotocredit: Klaus Haslinger