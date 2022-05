ASKÖ Oedt fährt nach Finalpleite im Cup wichtigen Heimsieg gegen ASK St. Valentin ein!

Details Sonntag, 29. Mai 2022 19:40

Eine empfindliche Pleite kassierte die ASKÖ Oedt unter der Woche, als man im Finale des Landescups der SU St. Martin/M. nach einem 120-minütigen Pokalfight unterlag. Der Fokus liegt fortan sinngemäß am Restprogramm der Oberösterreich-Liga, in der man in Sachen Titelkampf nach wie vor ein Wörtchen mitzureden hat. Am heutigen Sonntag empfing man zum Abschluss der 28. Runde den ASK Case IH Steyr St. Valentin. Diesen ring man letztlich mit 2:0 humorlos nieder und schuf damit optimale Voraussetzungen für den Meisterschaftsshowdown am kommenden Donnerstag.

Peter-Verletzung als negativer Höhepunkt

Vor gut und gerne 150 Zuschauern war bei den Hausherren von Müdigkeit keine Spur. Trotz der intensiven Doppelbelastung traten die Schützlinge von Davorin Kablar, der mit Saisonende den Verein verlassen muss, sogleich mit der nötigen Frische und Spiellaune auf. Gefällig kombinierten sich die Gastgeber bereits in der Anfangsphase durch den Abwehrverbund des Kontrahenten und strahlten auch bei Standardsituationen stets eine gewisse Gefahr aus. So auch in Minute 22, als Simon Abraham einen Freistoß ideal in den Strafraum brachte, wo Martin Grasegger den Ball technisch versiert ins lange Eck verlängerte – 1:0. Auf der anderen Seite taten sich die Niederösterreicher sichtlich schwer, Mittel und Wege gegen einen brutal stabil verteidigenden Kontrahenten zu finden. Bis auf Halbchancen gelang es kaum, für nennenswerte Highlights zu sorgen. Kurz vor der Halbzeit dann der negative Höhepunkt der Partie: Alexander Peter musste nach einem heiklen Tackling mit einer offenen Wunde vom Feld und per Rettung im Anschluss ins Krankenhaus.

Oedt bringt Sieg souverän über die Runden

Nach dem Seitenwechsel dauerte es ein wenig, bis vor allem die Hausherren wieder den Fokus gänzlich auf die Partie richten konnten. In jener Phase verpasste es der ASK St. Valentin jedoch, die Schlagzahl entscheidend zu erhöhen und wieder ins Spiel zurückzukommen. Mit Fortdauer der zweiten Hälfte fanden dann hingegen die Gastgeber wieder zu alter Offensivkunst und hatten gleich mehrmals die Möglichkeit, vorzeitig die Entscheidung herbeizuführen – man vergab jedoch aus durchwegs aussichtsreichen Positionen. Besser, weil präziser machte es schließlich der für den verletzten Alexander Peter eingewechselte Francis Sarfo Mensah, der in der Nachspielzeit zum 2:0 einschoss und damit den Heim-Erfolg endgültig unter Dach und Fach brachte. Damit wird die Entscheidung im Titelrennen wohl am kommenden Donnerstag fallen, wenn die SPG Weißkirchen/Allhaming die Kablar-Elf zum großen Höhepunkt der Saison 2021/22 empfängt.

Stimmen zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Das war ein souveräner Heimsieg unserer Mannschaft. Wir haben die Niederlage gut analysiert und den Erfolg heute nicht anbrennen lassen. Jetzt kommt es nächste Woche zum großen Finale um den Titel.“

Die Besten: Robert Martesic (ZDM), Marco Weber (RV)

Harald Guselbauer (Sportlicher Leiter ASK St. Valentin):

"Oedt war heute die klar bessere Mannschaft. Wir haben es heute leider nicht verstanden, im letzten Drittel für Gefahr zu sorgen und sind somit auch verdientermaßen als Verlierer vom Platz gegangen."