Es ist vollbracht! SPG Weißkirchen/Allhaming kürt sich nach Heimsieg gegen ASKÖ Oedt zum Meister der Oberösterreich-Liga!

Details Donnerstag, 02. Juni 2022 22:35

Spannender, hochklassiger, ja nervenaufreibender könnte der Titelkampf der Oberösterreich-Liga kaum sein: Eine Runde vor Ablauf der Spielzeit 2021/22 kam es am heutigen Abend zum direkten Duell zwischen Leader SPG Weißkirchen/Allhaming und dem ersten Verfolger ASKÖ Oedt. Die Zebras gingen mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung in die Begegnung und würden folglich mit einem Sieg die Mission Titel unter Dach und Fach bringen. Eben dies realisierte man letztlich auf abgebrühte Art und Weise, bezwang den Kontrahenten souverän mit 2:0 und kürte sich verdient zum Meister.

Zebras stellen Weichen früh auf Meisterkurs

Es sollte vor einer beeindruckenden Kulisse, rund 800 Zuschauer mitumfassend, keine Viertelstunde dauern, bis das Topspiel mit dem ersten richtigen Highlight aufwartete: Nach einem idealen Zuspiel aus dem Mittelfeld kam Michael Schröttner aufseiten der Zebras völlig allein vor Gäste-Keeper Fischer zum Abschluss, um in weiterer Folge unbeeindruckt zum 1:0 einzuschieben – ein erster brutal wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaftssieg war getan. Nur rund dreizehn Minuten später legten die kompakter, ja souveräner auftretenden Hausherren einen weiteren Treffer nach, erhöhten umgehend auf 2:0 und sorgten damit nicht nur für gewaltige Fragezeichen bei einem Kontrahenten, der sich bei beiden Gegentreffern nicht von seiner besten Abwehrseite präsentiert hatte, sondern auch bereits für eine leise, vermeintliche Vorentscheidung im Titelrennen. Als Torschütze avancierte Daniel Kerschbaumer, der nach einem Stanglpass von der rechten Seite problemlos einnetzte – komfortable Pausenführung.

Oedt-Comeback bleibt aus - Meister heißt SPG Weißkirchen/Allhaming

Ein richtiges Aufbäumen, wahre Comeback-Mentalität, Selbstvertrauen in die eigenen Stärken – allesamt Attribute, die man bei den Gästen aus Oedt am heutigen Abend vergeblich suchte. Ein Umstand, der jedoch zweifelsohne auch auf die komplizierte Personalsituation, die ohnehin zuletzt turbulenten Wochen im Verein, aber auch auf eine ungemein meisterlich auftretende SPG Weißkirchen/Allhaming zurückzuführen ist. Folglich hatten die Zebras über weite Strecken der Begegnung, die der Marke Topspiel in keiner Phase so wirklich gerecht wurde, kaum Probleme, die Führung ohne allzu hohem Stresslevel zu verwalten. Selbst tat man in den verbleibenden Spielminuten nur mehr das Nötigste, ließ die Zeit geschickt verstreichen und feierte letztlich mehr als verdient nicht nur den Heimerfolg gegen den direkten Konkurrenten, sondern setzte sich damit endgültig die Meisterkrone der Oberösterreich-Liga auf.

Stimmen zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir sind unglaublich froh, dass wir heute vor eigenem Publikum den Meistertitel fixiert haben. Wir haben uns über die ganze Saison den Titel verdient. Ein Lob an alle Beteiligten! Jetzt wird gefeiert!"

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft bzw. Michael Schröttner (ST)

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Die Stimmungslage ist natürlich der Niederlage entsprechend. Wir hatten heute einige personelle Veränderungen und haben sicher auch nicht unseren besten Tag erwischt. Weißkirchen hat sich das aber verdient. Gratulation zum Meistertitel!“

Fotocredit: Harald Dostal

www.sport-bilder.at