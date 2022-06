Platz vier zum Abholen bereit: Union Mondsee schlägt SPG Pregarten und steht vor Krönung eines herausragenden Frühjahrs

Details Freitag, 03. Juni 2022 22:08

Sowohl die SPG Algenmax Pregarten als auch die Union Raiffeisen Mondsee wurde am vergangenen Wochenende unsanft auf den Boden der Realität geholt, als man jeweils empfindliche Niederlagen gegen klar schlechter klassierte Teams einstecken musste. Am heutigen Abend kam es nun zum Aufeinandertreffen dieser Mannschaften, bei denen sich die Mamoser-Truppe noch im Rennen um Platz vier in der Oberösterreich-Liga befindet. Unabdingbare Voraussetzung hierfür: Ein Erfolg gegen die Mühlviertler. Eben diese erfüllte man unbeeindruckt mit 2:0, wenngleich auch mit gehörig Fortuna auf eigener Seite. Gleich vier Mal stand das Aluminium den Mondseern zur Hilfe.

Idealer Auftakt für den Gast

Den besseren Start vor rund 250 Zuschauern fanden die Gäste vor – ein Umstand, der zweifelsohne an der Tatsache lag, dass man nach acht Minuten bereits in Führung ging: Fabio Födinger erkämpfte sich im vordersten Drittel die Kugel, um diese im Anschluss humorlos im Gehäuse unterzubringen. Nach einer guten halben Stunde belohnte sich der Gast ein zweites Mal an diesem Abend und vereinte damit berauschenden Offensivfußball mit enormer Effizienz sowie brutaler Entschlossenheit: Letzte brachte in Minute 32 Maximilian Grössinger auf unwiderstehliche Art und Weise auf den Rasen, als er vom Mittelfeld aus zum Sololauf ansetzte und von der Strafraumkante per wuchtigen Schuss präzise ins lange Eck zum 2:0 einschoss. Kurz zuvor hatte Luka Ban einen Kopfball an die Querlatte gesetzt. Eben so viel Pech hatten die Hausherren dann Augenblicke vor dem Seitenwechsel, als man nach toller Kombination ebenfalls nur das Aluminium traf.

Pregarten trifft satte drei Mal Alumium

Um ein Haar hätte die Union Mondsee nach nur wenigen Minuten in Durchgang zwei die Schienen endgültig auf Sieg gestellt, Goalgetter Lukas Leitner stand jedoch bei seinem Treffer hauchzart im Abseits. Es folgte nun die zweifelsohne beste Phase der Partie aufseiten der Gradascevic-Elf, die nun das Visier gänzlich auf Attacke richtete und mit tollen Kombinationen die Gäste-Defensive vor regelmäßige Schwierigkeiten stellte. Binnen einer Viertelstunde hatte man dann gleich drei Mal ungemeines Pech, standen den Mühlviertlern doch sowohl die Stange als auch der Querbalken in doppelter Hinsicht im Weg. Es schien heute einfach nicht sein zu wollen bei den Gastgebern, die kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit auch noch einen Elfmeter vergaben – Mondsee-Schlussmann Franz Jörgner hielt mit einer beeindruckenden Parade die Null. Bereits zuvor hatte der Gäste-Keeper seine Mannschaft mit herausragenden Aktionen vor einem drohenden Anschlusstreffer bewahrt und schuf der Union Mondsee damit nun beste Voraussetzungen, in der kommenden Woche aus eigener Kraft Endrang vier in der Oberösterreich-Liga unter Dach und Fach zu bringen.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Aufgrund der ersten Halbzeit geht der Sieg schon in Ordnung, wenngleich er sicherlich aufgrund der vielen Stangen- und Lattenschüsse auch in die Rubrik „glücklich“ fällt. Jetzt haben wir nächste Woche die Chance, uns für ein tolles Frühjahr zu belohnen.“

Die Besten: Franz Jörgner (TW), Tobias Reischl (ZM)