Remis zum Saisonende - SPG Wallern/St. Marienkirchen vergibt mit 1:1 gegen Union Edelweiss Chance auf Platz vier

Details Mittwoch, 08. Juni 2022 22:27

Seit guten zwei Wochen hat die Union Edelweiss Linz mit dem Abstiegskampf nichts mehr am Hut und kann seither befreit aufspielen – ein Umstand, der sich in der vergangenen Runde sogleich auch im Ergebnis niederschlug, bogen die Landeshauptstädter doch den direkten Tabellennachbarn aus Friedburg und übertrumpften diesen kurzerhand im Klassement. Zum Abschluss der Oberösterreich-Liga Saison 2021/22 empfing man am heutigen Mittwochabend die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, die mit einem Sieg die Chancen auf Endrang vier aufrechterhalten würde. Letztlich kamen die Trattnachtaler allerdings nicht über ein Remis hinaus und müssen nun gar um Platz fünf zittern.

Edelweiss belohnt sich für starken Auftritt

Dabei war es von Beginn an ein munteres Aufeinandertreffen, in dem beide Teams mehr oder weniger unbekümmert aufspielen konnten und folglich den rund 300 Zuschauern einen echten Fußballleckerbissen, zahlreiche Torraumszenen inbegriffen, boten. Mit berauschendem Tempo ging es in bestechender Regelmäßigkeit von einer Seite auf die andere, wobei die Hausherren die Offensivpower der Trattnachtaler, die den Sängerknaben am vergangenen Wochenende gleich sechs Buden eingeschossen hatten, weitestgehend in den Griff bekamen. Selbst wurde die Kondert-Elf immer wieder brandgefährlich, traf unter anderem mehrmals in Durchgang eins die Stange und belohnte sich letztlich in Minute 34, als Lukas Kragl nach einer tollen Einzelaktion überlegt zur Führung einschoss.

Gäste drücken auf Gaspedal und gleichen aus

Nach dem Seitenwechsel praktisch ein Spiegelbild der ersten Halbzeit, jedoch mit dem markanten Unterschied, dass fortan die Spielgemeinschaft aus Wallern/St. Marienkirchen gehörig die Schlagzahl, insbesondere im letzten Drittel, erhöhte und fortan den Druck auf den Ausgleich kontinuierlich in die Höhe schraubte. Nachdem man, wie bereits zuvor der Gastgeber aus der Landeshauptstadt, gleich mehrmals die Stabilität des Linzer Aluminiums getestet hatte, gelang der Haidacher-Truppe in Minute 82 der zweifelsohne verdiente Ausgleich. Verantwortlich für eben diesen: Dejan Misic, der seine bärenstarke Rückrunde mit einem leicht abgefälschten Schuss aus der Distanz krönte – 1:1. Zu mehr sollte es aus Sicht der Gäste am heutigen Abend nicht mehr reichen, wollte der letzte Pass oder die nötige Präzision im Abschluss doch einfach nicht gelingen. Damit verpasste man es, ein durchwegs solides Frühjahr mit einem vollen Erfolg abzuschließen und die Chance auf den vierten Endrang im Klassement zu wahren.

Stimme zum Spiel

Lukas Moser (Sportlicher Leiter Union Edelweiss Linz):

„Das war heute ein echt cooles Spiel zum Zuschauen. Für beide Mannschaften ist es um nicht mehr wirklich viel gegangen. Ich denke, es ist für uns sicherlich ein zufriedenstellender Saisonabschluss gewesen.“

Die Besten:

Union Edelweiss: Kenan Ramic (ST)

SPG Wallern/St. Marienkirchen: Dejan Misic (LM)