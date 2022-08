Erste Überraschung: SV Bad Ischl zwingt Meister Weißkirchen in die Knie!

Details Samstag, 06. August 2022 19:04

Der SV Bad Ischl legte in der vergangenen Spielzeit nach einer schwachen Hinrunde eine starke Aufholjagd im Frühjahr hin, fand sich am Ende nur einen Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz wieder und zog sich damit gekonnt aus der Affäre. Nun traf man direkt in der ersten Runde auf den Meister der Vorsaison, die Zebras aus Weißkirchen und wusste zu überraschen. Neo-Chefcoach Josef Bögl feierte einen erfreulichen Liga-Einstand und sah zu, wie sein Team den Top-Favoriten mit einer 2:0-Pleite auf die Heimreise schickte.

Vielversprechender Start: Bad Ischl verzeichnet starken Start

Der vermeintliche Underdog kam von Beginn an gut in die Gänge und setzte den letztjährigen Meister ordentlich unter Druck. Lediglich die Chancenverwertung ließ zu Wünschen übrig, sowohl Franjo Dramac, als auch Rudolf Durkovic und Filip Halgos ließen in dieser Drangphase der Hausherren ihre Chancen liegen, sodass die Olzinger-Elf mit fortschreitender Spieldauer immer besser ins Spiel kam. Immer wieder versuchte man es über Standards, blieb aber ebenso glücklos - auch weil eine im letzten Jahr immer wieder unsauber-agierende Bad Ischler Hintermannschaft scheinbar jegliche Unsicherheiten abgelegt hatte und die starke Offensive der Zebras gut in Schach hielt. Vorerst gab es somit keine Tore zu sehen, torlos traten die Teams den Gang in die Kabinen an.

Halgos bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann nicht sonderlich lange, bis der langersehnte Führungstreffer fiel, der in Anbetracht des Spielverlaufs auch in Ordnung ging. Nach einer schönen Kombination war Bad Ischls Filip Halgos zur Stelle und netzte zum Führungstreffer ein (53.). Fortan waren die Bemühungen der Gäste zwar groß, blieben aber unbelohnt. Stattdessen schlug eine eiskalte Heimmannschaft einmal mehr zu und Rudolf Durkovic überhob Weißkirchen Keeper Lorenz Höbarth nach einem schnell-vorgetragenen Konter zum 2:0 (65.). In der Schlussphase setzten die Weißkirchner nochmal alles daran, zurück in die Partie zu kommen, fanden auch die eine oder andere gute Chancen vor, blieben an jenem Tag jedoch erfolglos und starteten mit einer enttäuschenden Pleite gegen einen starken SV Bad Ischl in die neue Spielzeit.

Stimme zum Spiel

Josef Bögl (Trainer SV Bad Ischl):

„Wir sind froh, dass wir mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten konnten. Das Ziel bleibt aber nach wie vor gleich, wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt fixieren - da ist jeder Punkt enorm wichtig. Die drei Punkte tun uns da extrem gut, so soll es weiter gehen.“

Die Besten: Pauschallob