SU St. Martin hadert mit Chancenverwertung: Micheldorf entführt dank Elfmeterkiller Offenthaler Punkt!

Nach einer starken Saison blickt die SU Strasser Steine St. Martin/M. der nun bereits angebrochenen Spielzeit mit hohen Erwartungen entgegen. Dabei bestritt man in der 1. Runde der LT1 OÖ-Liga bereits das vierte Pflichtspiel der Saison 22/23. Zwar setzte es im ÖFB-Cup eine emfpindliche, äusserst bittere Pleite gegen die Union Gurten, rappelte sich in den Folgewochen aber auf und überstand die ersten zwei Runden im Landescup mit Bravour. Am gestrigen Nachmittag bat der SV GW Micheldorf zum Tanz, der nach einer 2:5-Pleite gegen die Union Mondsee bereits ausgeschieden ist aus dem Landespokal. Immerhin erkämpfte sich das Team von Hubert Zauner zum Ligastart ein Unentschieden in St. Martin

St. Martin weist Micheldorf spielerisch in die Schranken

Die Anfangsminuten der Partie gestalteten sich weitestgehend unspektakulär, man tastete sich ab, von guten Einschussmöglichkeiten und Kreativität fehlte noch jede Spur. Mit fortschreitender Spieldauer schienen die Gastgeber das Kommando klar übernommen zu haben, stellten die Hintermannschaft des SV immer wieder vor Probleme und kristallisierten sich als spielerisch klar-überlegene Mannschaft heraus. Das entscheidende Manko bei den Mühlviertlern war die Chancenverwertung, die ordentlich Luft nach oben hatte. Davon ließ sich die Hartl-Elf aber nicht unterbringen und münzte die deutliche Überlegenheit kurz vor dem Pausentee hochverdient in Zählbares um. Nach Foul an Manuel Pichler im Strafraum zeigte Schiedsrichter Rene Kettlgruber auf den Punkt und Neuzugang Jakub Mares versenkte den fälligen Strafstoß (42.).

Umstrittener Elfmeter - Micheldorf rettet Remis in Unterzahl über die Zeit

Auch die Halbzeitpause änderte so gut wie nichts an der Spielcharakteristik, alles deutete klar auf einen Sieg der Hausherren hin, die nach wie vor das Zepter fest in der Hand hatten und in ähnlicher Tonart weitermachten. Man hatte die besseren zündenden Ideen, hielt den Ball gut in den eigenen Reihen und brachte dennoch trotz guter Gelegenheiten die Kugel einfach nicht im Tor unter. Der SV Micheldorf ließ sich davon nicht sonderlich beeindrucken und machte es in Minute 63 besser. Nach einem Konter tauchte der eingewechselte David Kühhas vor dem Gehäuse auf und netzte staubtrocken zum Ausgleich ein. Zwei Minuten später, ein großer Dämpfer für die Gäste: Nach Foul an Pichler sieht Emrah Krizevac die Ampelkarte, Micheldorf fortan in der Schlussphase nur noch zu zehnt. Knapp drei Minuten vor Schluss wurde es nochmal so richtig spannend und zugleich kurios - Simon Schauberger wird in Szene gesetzt, nimmt sich im Laufduell das Spielgerät augenscheinlich mit der Hand mit und zieht alleine in Richtung Offenthaler, der stürmt heraus und holt ihn von den Beinen - Elfmeter, großer, berechtigter Protest auf Seiten der grün-weißen. Keeper Offenthaler wuchs folglich über sich hinaus und parierte den schwach-angetragenen Strafstoß von Manuel Pichler, sodass dezimierte Micheldorfer die Heimreise in Anbetracht der Vielzahl an Chancen auf Seiten der Hausherren mit einem schmeichelhaften Punkt antraten.

Stimme zum Spiel

Stefan Hartl (Trainer SU St. Martin):

„Wir haben leider aufgrund der zahlreichen vergebenen Chancen das Spiel nicht gewinnen können. Das ist aber manchmal so im Fußball und damit muss man umgehen können."

Die Besten: Marco Magauer (ZM), Martin Dudak (IV)

Fotocredit: Helmut Dietmaier