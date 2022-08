Amtierender Meister weiter ohne Sieg - 2:2 gegen Union Edelweiss

Details Samstag, 13. August 2022 09:57

Mit einer doch alles andere als zu erwartenden Pleite startete der amtierende Meister der Oberösterreich-Liga, die SPG Weißkirchen/Allhaming, in die neue Spielzeit – gegen Bad Ischl setzte es eine empfindliche 0:2-Pleite. Schleunigst gilt es nun für die Olzinger-Elf wieder in die Erfolgsspur zu finden. Erste Möglichkeit dafür bot sich sogleich am heutigen Abend vor heimischem Publikum gegen die Union Edelweiss Linz, die nach einem 5:0-Auftaktsieg mit mächtig Selbstvertrauen im Gepäck anreiste. Letztlich gab es am gestrigen Abend jedoch keinen Sieger, die Punkte wurden geteilt.

Edelweiss mit der Nase vorne, jedoch ohne Treffer

Dabei stand die Anfangsphase ganz klar im Zeichen der Landeshauptstädter, die mit Ronald Riepl einen neuen starken Mann an der Seitenlinie an Bord ziehen konnten, der über ungemein viel fußballerisches Know-How verfügt und dieses scheinbar in nur zwei Trainingstagen umgehend der Mannschaft einpflanzte. Seine Elf setzte, mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen sowie Motivation ausgestattet, wohl vor allem in der ersten halben Stunde sogleich einiges davon um, was sich der Übungsleiter auch in Zukunft von seinen Mannen erhofft beziehungsweise erarbeiten will. Einziges Manko: keine Tore. Nach gut und gerne einer halben Stunde fand auch der Gastgeber besser in die Partie, erhöhte ein wenig die Schlagzahl und kam zu zweifelsohne guten Einschussmöglichkeiten. Es ging allerdings torlos in die Kabinen.

Ramic sichert in Unterzahl Hausherren Punkt

Nach dem Seitenwechsel war es nun endgültig der sich schon angebahnte Schlagabtausch, mit dem Zusatz, dass nun auch die Tore fallen sollten. In Minute 54 schockte Saldin Pezic die Hausherren erstmals an diesem Abend, als er per Weitschuss erfolgreich war und die Riepl-Truppe damit in Führung brachte. Unmittelbar zuvor stand den Gästen gleich doppelt der Querbalken im Weg. Doch nur vier Minuten darauf holten die Gastgeber zum Gegenschlag aus, Valentin Grubeck netzte aus kurzer Distanz nach einer Ecke ein – 1:1. In Minute 72 dann ein weiterer Rückschlag für die Linzer, die nach der gelb-roten Karte von Lukas Kragl fortan in Unterzahl agieren mussten und abermals nur vier Minuten darauf dann auch einem Rückstand hinterherliefen: Geburtstagskind Michael Schröttner schloss eine herausragende Kombination im Sechzehner auf engstem Raum gekonnt ab und drehte damit kurzerhand die Partie. Doch obwohl es aussichtsloser kaum sein könnte, kamen die Landeshauptstädter in einer heißen Schlussphase noch einmal zurück und gingen damit mit einem nicht unverdienten Punkt vom Platz: Kenan Ramic sicherte in Torjäger-Manier seiner Mannschaft das Remis, mit dem wohl unter dem Strich beide Teams durchwegs leben können.

Stimmen zum Spiel

Lukas Moser (Sportlicher Leiter Union Edelweiss):

„Es war eine sehr intensive Partie. Wir haben vor allem super begonnen. Es war ein richtiges Feuer in der Mannschaft. Alles in allem geht die Punkteteilung in Ordnung, mit der wir auch durchwegs zufrieden sind.“

Ronald Riepl (Trainer Union Edelweiss):

“Mit 65 bis 70 Minuten bin ich heute extrem zufrieden. Wir hatten nur zwei gemeinsame Trainings, da ist es dann gar nicht so einfach, gleich so zu performen. Am meisten beeindruckt hat mich die Stimmung in der Truppe sowie die Bereitschaft, das Potential auch auf den Platz zu bringen.“

Die Besten:

Union Edelweiss: Pauschallob bzw. Kenan Ramic (ST)

SPG Weißkirchen/Allhaming: Michael Schröttner (ST)